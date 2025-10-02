Παναθηναϊκός: Οδηγίες στους φιλάθλους που θα πάνε ΟΑΚΑ για το ματς με Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες για τους φιλάθλους της που θα δώσουν το «παρών» στην αναμέτρηση με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στο ΟΑΚΑ.

Το «Τριφύλλι» υποδέχεται απόψε (19:45) την ολλανδική ομάδα στο ΟΑΚΑ και η «πράσινη» ΠΑΕ ενημέρωσε τους φιλάθλους της σχετικά με τα σημεία προελέγχου στο γήπεδο, τονίζοντας παράλληλα πως οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν από τις 16:45.

Η ανακοίνωση:

«Απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του στη League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Go Ahead Eagles. Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία του κόσμου, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 16:45 . Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο τόσο καλύτερα θα είναι.

. Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο τόσο καλύτερα θα είναι. Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, θα πρέπει απαραίτητα, πριν τον ελεγχο εισιτηρίων, να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr, ειδάλλως η είσοδός σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή.

Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο σε κανένα μη κάτοχο εισιτηρίου, ακόμα και σε παιδιά.

Στο γήπεδο θα λειτουργούν οι εξής προέλεγχοι των εισιτηρίων και ταυτοπροσωπίας:

Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 20, 21, 22, 23, 24, 26 θα διέρχονται από τους προελέγχους Π19 και Π20 κατά τα διαστήματα 16:45 – 18:00 και 18:45-έως την έναρξη του αγώνα. Οι ως άνω θύρες μπορούν να εξυπηρετούνται και από τον προέλεγχο της Π 1-35, ωστόσο προτείνεται να ακολουθούν τους προελέγχους Π19 και Π20 για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

θα διέρχονται από τους Οι ως άνω θύρες μπορούν να εξυπηρετούνται και από τον προέλεγχο της Π 1-35, ωστόσο προτείνεται να ακολουθούν τους προελέγχους Π19 και Π20 για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους. Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 1, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 28 θα διέρχονται από τον προέλεγχο Π1-35.

θα διέρχονται από τον Οι κάτοχοι εισιτηρίων της θύρας 29 θα διέρχονται από την Πύλη Β.

O έλεγχος των φιλάθλων στα σημεία προελέγχων δεν ακυρώνει τον έλεγχο στις εισόδους των θυρών».