Στις όχθες του Ατλαντικού για τον ΠΑΟΚ - Πόσοι φίλοι του Δικεφάλου θα βρεθούν στο Βίγκο

Περισσότεροι από 500 φίλοι του ΠΑΟΚ θα βρεθούν σήμερα (2/10 22:00) στις εξέδρες του Μπαλαϊδος, με το Βίγκο να βάφεται «ασπρόμαυρο» - Αποστολή στην Ισπανία

Αρκετοί φίλοι του Δικεφάλου έκαναν χθες βράδυ (1/10) αισθητή την παρουσία τους στους δρόμους της πόλης της Γαλικίας, ενώ η μεγαλύτερη «μάζα» αναμένεται να αφιχθεί σήμερα (2/10) στο Βίγκο.

Ένα αρκετά μακρινό ταξίδι (το Βίγκο βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό), με τους περισσότερους εκδρομείς να καταφτάνουν είτε μέσω Πόρτο, είτε μέσω πτήσεων από Βαρκελώνη και Μαδρίτη.

Όπως αναφέρουν οι ιθύνοντες της Θέλτα, στις εξέδρες του Μπαλαϊδος αναμένεται να βρεθούν 515 φίλοι του ΠΑΟΚ, με τους δρόμους της πόλης να «βάφονται» ασπρόμαυροι.

Σήμερα (2/10) στα περισσότερα στενά της πόλης της Γαλικίας ακούγονται μόνο Ελληνικά, από εκδρομείς που ταξίδεψαν αρκετά χιλιάδες χιλιόμετρα για να στηρίξουν από κοντά την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.