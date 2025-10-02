Tσικίνιο: Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών - Φόντεν και Εμπαπέ στην κορυφή!

Μετά το πέρας της 2ης αγωνιστικής του Champions League, δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού βρίσκονται ανάμεσα στους κορυφαίους σε δημιουργία ευκαιριών στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε ιδανικά στο Champions League, καθώς μετρά μόλις έναν βαθμό από τις δύο πρώτες αγωνιστικές, μετά την ισοπαλία με την Πάφο (0-0) και την ήττα από την Άρσεναλ (2-0).



Οι Πειραιώτες δεν έχουν ακόμη σκοράρει, όμως δύο παίκτες τους ξεχωρίζουν για τις περισσότερες δημιουργίες φάσεων.



Συγκεκριμένα, ο Τικίνιο βρίσκεται στην τρίτη θέση με 8 ευκαιρίες, πίσω από τον Φόντεν της Μάντσεστερ Σίτι (10) και τον Μπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης (9). Ακριβώς πίσω τους βρίσκονται οι Ντάνιελ Ποντένσε με 7 ευκαιρίες, ισοβαθμώντας με τους Προβόντ (Σλάβια Πράγας), Βιρτς (Λίβερπουλ), Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν) και Πεπέ (Βιγιαρεάλ).





