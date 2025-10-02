Πάμπλο Βιγιάρ στο SDNA: «Μεγάλη πίεση στη Θέλτα – Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στo Βίγκο»

Ο Ισπανός τεχνικός (άλλοτε προπονητής του new entry στον Ολυμπιακό, Ντιόγκο Νασιμέντο), μιλά στο SDNA και εξηγεί γιατί η…μάχη στο Βίγκο συνιστά πρόκληση για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ώρα Europa League για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ρίχνεται το βράδυ της Πέμπτης (2/10) στη δεύτερη…μάχη για την League Phase της διοργάνωσης που την φέρνει αντιμέτωπη με την Θέλτα στο «Estadio Abanca-Balaídos».

Ο Ισπανός τεχνικός, Πάμπλο Βιγιάρ (άλλοτε τεχνικός του Ντιόγκο Νασιμέντο του Ολυμπιακού) εξηγεί στο SDNA γιατί το ματς στο Βίγκο αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Μεγάλες προσδοκίες, δύσκολη πραγματικότητα»

«Η σεζόν ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες για τη Θέλτα, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Παρά την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η ομάδα δεν έχει ακόμη πανηγυρίσει νίκη, ούτε στη La Liga ούτε στην Ευρώπη. Αυτό έχει οδηγήσει τον προπονητή σε συνεχή αλλαγή σχημάτων, χωρίς όμως να βρίσκει τη σωστή…συνταγή.

Η κατάσταση θυμίζει έντονα την εκκίνηση του Ράφα Μπενίτεθ (φωτ.) στον πάγκο της ομάδας, αφού τα στατιστικά είναι πανομοιότυπα.

Έτσι, η πίεση για αποτέλεσμα στο ματς με τον ΠΑΟΚ είναι τεράστια. Oχι μόνο επειδή η Θέλτα ψάχνει το πρώτο… τρίποντο της χρονιάς, αλλά και επειδή αγωνίζεται στο σπίτι της, μπροστά στο απαιτητικό κοινό της.

«Ο ΠΑΟΚ και η ευκαιρία του»

Ο ΠΑΟΚ έχει μια μεγάλη ευκαιρία. Αν οι παίκτες του διαχειριστούν σωστά την ένταση των πρώτων λεπτών και παίξουν με υπομονή, μπορούν να εκμεταλλευτούν τα ρίσκα που αναμένεται να πάρει η Θέλτα.

Οι Ισπανοί είναι υποχρεωμένοι να επιτεθούν και να κυνηγήσουν το γκολ, κάτι που πιθανόν να αφήσει σημαντικούς χώρους στα μετόπισθεν χώρους που ο ΠΑΟΚ μπορεί να χτυπήσει».