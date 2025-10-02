Καμάρι της Ελλάδας αυτός ο Ολυμπιακός

Η εικόνα του Ολυμπιακού έστειλε το μήνυμα: είναι εδώ, στην Ευρώπη, ανήκει στους μεγάλους και... έκλεισε το μάτι στον ΠΑΟΚ. Γράφει ο Χρ. Σταθόπουλος.

Υπάρχουν ήττες που μικραίνουν μια ομάδα. Και υπάρχουν ήττες που τη μεγαλώνουν, όπως τον Ολυμπιακό που για άλλη μια βραδιά ήταν Θρύλος. Στο Έμιρεϊτς, ο Ολυμπιακός έδειξε ξανά σε όλη την Ευρώπη ποιος είναι: μια ομάδα με ταυτότητα, μέταλλο και προσωπικότητα, που δεν λυγίζει μπροστά σε κανέναν, ακόμα κι αν απέναντί της στέκεται ένα από τα ακριβότερα και πιο καλοδουλεμένα ρόστερ της Premier League και της Ευρώπης.

Απέναντι στην Άρσεναλ του ενός δισεκατομμυρίου και βάλε, ο Πειραιώτης μπήκε χωρίς φόβο, με θάρρος. Δεν κλείστηκε, δεν έπαιξε για να χάσει με λίγο. Κοίταξε στα μάτια την υποψήφια πρωταθλήτρια Ευρώπης και Αγγλίας, πάλεψε σε κάθε σπιθαμή του γηπέδου και απέδειξε πως είναι ομάδα επιπέδου Champions League.

Δεν μπορεί να έχει κανείς παράπονο από την εμφάνιση στο Λονδίνο. Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού τα έδωσαν όλα. Έτρεξαν, πάλεψαν, έπεσαν πάνω σε κάθε φάση. Με λίγη τύχη θα μπορούσαν να έχουν βρει κι εκείνοι ένα γκολ, αλλά ο Ράγια... δεν ήθελε. Όμως και χωρίς αυτό, η εικόνα έστειλε το μήνυμα: ο Ολυμπιακός είναι εδώ, στην Ευρώπη, και ανήκει στους μεγάλους.

Και μετά το 75’ το Έμιρεϊτς «σώπασε», από τους... 4.500 τρελούς ερυθρόλευκους οπαδούς που βοήθησαν την ομάδα τους. Έκαναν το γήπεδο να παραμιλάει, να... ηρεμήσει και να ακούγονται μόνο αυτοί σε μια βραδιά που είπε πολλά σε όσους βλέπουν πέρα από τις τέσσερις γραμμές.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν έπαιξε κρυφτό. Δεν πήγε να «κλέψει» το ματς. Παρουσίασε έναν Ολυμπιακό που βγήκε μπροστά, που τόλμησε, που έδειξε πως ο μεγάλος δεν είναι μόνος στο χορτάρι. Ακόμα και οι επιλογές του έδειξαν ότι πίστεψε στην ομάδα του και στον τρόπο που πρέπει να παίζει ο Θρύλος στην Ευρώπη: με καρδιά και επιθετικότητα, όχι με φόβο και καθυστερήσεις. Με δύο φορ μετά το 60' γιατί πρώτος απ' όλους εκείνος πιστεύει -και ξέρει- την ομάδα και τους παίκτες του.

Ναι, δεν υπάρχει «ευχάριστη ήττα». Υπάρχει όμως η παρακαταθήκη που αφήνει μια εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός απέδειξε πως είναι ομάδα με DNA, με χαρακτήρα, με ψυχή. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο κέρδος: η βεβαιότητα ότι ο πρωταθλητής μπορεί να κοιτάζει τους μεγάλους στα μάτια.

Αυτός ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο το καμάρι του Πειραιά και του Σαρωνικού. Είναι το καμάρι όλης της Ελλάδας, της υγιούς Ελλάδας, που χαίρεται να βλέπει μια ομάδα να παλεύει, να μην κρύβεται, να δείχνει μέταλλο και προσωπικότητα στα μεγαλύτερα γήπεδα της Ευρώπης.

Χθες, στο Έμιρεϊτς, το πιο βαρύ όνομα στο ελληνικό ποδόσφαιρο έγραψε άλλη μια σελίδα στο μεγάλο του ευρωπαϊκό βιβλίο. Έπεσε σαν Ολυμπιακός, με το κεφάλι ψηλά και έκλεισε το... μάτι στον ΠΑΟΚ για το ντέρμπι της Κυριακής...