Η ατάκα του Ντε Μπρόινε που άναψε «φωτιές» με τον Κόντε (vid)

Η ένταση ανάμεσα στον Κέβιν Ντε Μπρόινε και τον Αντόνιο Κόντε φάνηκε ξεκάθαρα στην ήττα της Νάπολι από τη Μίλαν (2-1). Ο Βέλγος μέσος, εμφανώς εκνευρισμένος όταν αντικαταστάθηκε, αντέδρασε έντονα προς τον προπονητή του.

Στο επόμενο παιχνίδι, όμως, η Νάπολι έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της Σπόρτινγκ με 2-1 στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα». Πρωταγωνιστής ήταν ο Χόιλουντ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ, με δημιουργό και στις δύο φάσεις τον Ντε Μπρόινε.

Ο Βέλγος ήθελε να αφήσει πίσω του την απογοητευτική πρώτη ευρωπαϊκή του εμφάνιση με τη φανέλα της Νάπολι, στην ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι (2-0), την πρώην αγαπημένη του ομάδα. Παράλληλα, ήθελε να δείξει πως ξεπέρασε και τη σύγκρουσή του με τον Κόντε στον αγώνα με τη Μίλαν.

Τονίζεται ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχε σκοράρει με πέναλτι στο 60ό λεπτό, όμως στο 72’ έγινε αλλαγή με τον Έλμας να παίρνει τη θέση του, ενώ η ομάδα κυνηγούσε την ισοφάριση που δεν ήρθε ποτέ.

Καθώς πήγαινε προς τον πάγκο, ακούστηκε να λέει προς τον Κόντε: «Γ@@@ χάνουμε ρε φίλε», φανερώνοντας τον εκνευρισμό του.