Η μητέρα του Γιαμάλ χρεώνει 800 ευρώ σε όποιον θέλει να βγει φωτογραφία μαζί της

Κάπως "αλμυρή" στις απαιτήσεις της η μητέρα του Λαμίν Γιαμάλ...

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει καταφέρει να βάλει το όνομα του μεταξύ των κορυφαίων παικτών στον κόσμο και η αξία του ανεβαίνει συνεχώς. Παράλληλα με την αξία και τη φήμη του παίκτη όμως ανεβαίνει και η δημοτικότητα... όλης της οικογένειας, με την μαμά - Γιαμάλ, την Σίλα Εμπάνα, να εκμεταλλεύεται αυτή την άνοδο για να βγάλει ένα έξτρα "χαρτζιλίκι".

Πιο συγκεκριμένα στις 7 Νοεμβρίου ετοιμάζει μια εκδήλωση στο Λονδίνο, που η χωρητικότητά της θα φτάσει έως και τα 400 άτομα και η είσοδος ανά "κεφάλι" θα ξεκινά από τα 150 ευρώ, με το highlight της βραδιάς να είναι η φωτογραφία της με τους καλεσμένους, η οποία βέβαια θα κοστίζει κάτι... παραπάνω, με το ρεπορτάζ να αναφέρει πως το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα είναι τα 800 ευρώ. Η Σίλα αξιώνει ένα τόσο μεγάλο ποσό, καθώς θεωρεί πως η συγκεκριμένη "παροχή" αποτελεί VIP προνόμιο και θα κάνει άμεσα απόσβεση το κόστος με τα likes και τα shares που θα ακολουθήσουν.

Δηλαδή, αν ο Γιαμάλ έπαιρνε την χρυσή μπάλα, πόσο θα κόστιζε μια σέλφι;