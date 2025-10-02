Έξαλλοι οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ με την ανάρτηση του Χόιλουντ (pic)

Ο 22χρονος Δανός έκανε μια ανάρτηση στο Instagram που εξόργισε τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ

O δανεικός από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Χόιλουντ σκόραρε δις στην αναμέτρηση της Νάπολι απέναντι στην Σπόρτινγκ και το ποστάρισμα του άναψε... φωτιές.

«Ο Χόιλουντ σκοράρει δύο φορές στο Champions League μετά από δύο ασίστ του Κέβιν ντε Μπρούινε, δεν ήταν στη λίστα μου για το 2025», ανέφερε ο Χόιλουντ στο ποστάρισμα του, συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφία που τον δείχνει να πανηγυρίζει ένα από τα τέρματα του. Όπως είναι φυσικό οι φίλοι της Γιουνάιτεντ ανεβάζουν... πίεση, βλέποντας πως οι παίκτες που φεύγουν από το club, αν και εφόσον πλαισιωθούν σωστά, αποδίδουν τελείως διαφορετικά απ'ότι όταν φορούσαν την φανέλα της ομάδας τους.