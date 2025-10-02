Ολυμπιακός: Δεν παίζει με ΠΑΟΚ ο Ροντινέι

Ο Ροντινέι δεν υπολογίζεται στα πλάνα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για το κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ο Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος μπακ παραμένει στα… πιτς και έχασε ήδη το ματς με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και όλα δείχνουν ότι θα χρειαστεί την περίοδο της διακοπής για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θέλουν να πιέσουν τον Ροντινέι και να ρισκάρουν μια σοβαρότερη υποτροπή, οπότε η κατάστασή του θα αξιολογηθεί κατά την περίοδο της διακοπής του πρωταθλήματος και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αποφασίσει αν θα τον χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ στη Λάρισα, ή σε αυτό με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.