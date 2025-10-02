Οριστικό: Στο «Μονζουίκ» το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό

Μετά από πολλές συζητήσεις για την έδρα που θα διεξαχθεί το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό στις 21/10, οι Καταλανοί εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση.

Δεν θα είναι έτοιμο το Καμπ Νου για να φιλοξενήσει την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό στις 21/10, με την ομάδα της Καταλονίας να ανακοινώνει πως αυτή θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο τρίτος αγώνας που αντιστοιχεί στη φάση των ομίλων του Champions League, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 19:45, εναντίον του Ολυμπιακού, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys.

Ο σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται για την απόκτηση των απαραίτητων διοικητικών αδειών για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τις επόμενες ημερομηνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Μπαρτσελόνα εργάζεται πάνω στις νέες τροποποιήσεις που το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης κοινοποίησε στον Σύλλογο την περασμένη εβδομάδα.

Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε μια τόσο περίπλοκη και συναρπαστική διαδικασία όπως η επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou».