Βιτόλο: «Τεράστιος σύλλογος ο ΠΑΟΚ με απίστευτο κόσμο που ταξιδεύει παντού»

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και της Θέλτα, Βίκτορ Βιτόλο, αποθέωσε τον κόσμο του Δικεφάλου που ταξιδεύει παντού, ενώ έδωσε και τις προβλέψεις του για τον σημερινό (2/10 22:00) αγώνα - Αποστολή στην Ισπανία.

Αποτελεί ένας από τους λίγους που «συνδέουν» τις δύο ομάδες, με τον 42χρονο πρώην μέσο να ζει πλέον στην Τενερίφη και να περνάει χρόνο με την οικογένεια του, παράλληλα με τις επιχειρήσεις.

Ο Ισπανός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής φιλοξενήθηκε σε τοπικό ραδιόφωνο του Βίγκο, εξιστορώντας τα δύο χρόνια που πέρασε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, τον κόσμο του οποίου αποθέωσε, ενώ ευχήθηκε να προκριθεί τόσο η Θέλτα όσο και ο Δικέφαλος.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την παρουσία του στον ΠΑΟΚ: «Πέρασα πολύ καλά. Παίζαμε προκριματικά Champions League, πέσαμε με τον Άγιαξ και τις δύο χρονιές. Μετά στο Europa League, πέσαμε σε ομίλους με ισπανικές ομάδες, όπως η Βιγιαρεάλ. Ήταν υπέροχα χρόνια. Στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ είναι τεράστιος, μαζί με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με απίστευτο κόσμο που ταξιδεύει παντού. Οι φίλαθλοι γεμίζουν γήπεδα, η ατμόσφαιρα είναι μοναδική».

Για το αν θα βρεθούν στο Μπαλαϊδος φίλοι του Δικεφάλου: «Σίγουρα. Όλοι οι ελληνικοί σύλλογοι που παίζουν Ευρώπη, είτε είναι ΠΑΟΚ, είτε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, πάντα φέρνουν κόσμο. Τους έχουμε δει παντού, σε Αγγλία, Ρωσία, Βοσνία. Ποτέ δεν είναι λίγοι. Είναι συνηθισμένοι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ο κόσμος τους ακολουθεί».

Για το ποιον θα υποστηρίζει στον αγώνα: «Στην Ελλάδα πέρασα υπέροχα, είχα σπουδαίους συμπαίκτες όπως ο Κοντρέρας στον ΠΑΟΚ. Όμως πάντα θα υποστηρίζω τις ισπανικές ομάδες. Ελπίζω να γίνει καλό παιχνίδι και, γιατί όχι, να προκριθούν και οι δύο από τον όμιλο».