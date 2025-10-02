ΠΑΟΚ: Οι οδηγίες για τους «ασπρόμαυρους» εκδρομείς του Βίγκο

Στο Βίγκο δοκιμάζεται σήμερα (2/10 22:00) ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Θέλτα, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να εφιστά την προσοχή στους εκδρομείς του Δικεφάλου.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Το paokfc.gr συγκέντρωσε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ που θα ταξιδέψουν στην Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Θέλτα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League 2025-26.

Στις 2 Οκτωβρίου στο Βίγκο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για την Εθνική Ημέρα της Αστυνομίας, με πολυπληθή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και παρέλαση στο κέντρο της πόλης. Για τον λόγο αυτό συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και πλήρης συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρχών.

Ως σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους του Δικεφάλου έχει οριστεί το σημείο που θα βρείτε εδώ. Εκεί θα σταθμεύσουν τα οχήματα και από εκεί θα μεταβούν πεζοί στο γήπεδο. Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 (τοπική ώρα).

Οι Θύρες του Estadio Abanca Balaidos θα ανοίξουν στις 19:00 (τοπική ώρα) για τους φίλους του ΠΑΟΚ που διαθέτουν εισιτήρια για τη Θύρα 20, ενώ για τους κατόχους εισιτηρίων πρώτης κατηγορίας (Θύρες 2 και 5) η είσοδος θα ξεκινήσει στις 19:30.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι φίλοι του Δικεφάλου θα παραμείνουν για περίπου 20 λεπτά στην κερκίδα τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι για την είσοδο στο γήπεδο απαιτείται έγκυρο εισιτήριο σε εκτυπωμένη μορφή Α4 ή σε ηλεκτρονική μορφή (ανοιγμένο PDF από το email αγοράς). Τα screenshots δεν γίνονται αποδεκτά.

Περιμετρικά του γηπέδου θα πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι εισιτηρίων και σωματικοί έλεγχοι. Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις. Υπενθυμίζεται επίσης πως απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη καπνογόνων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, κροτίδων, η χρήση λέιζερ και η μεταφορά αιχμηρών αντικειμένων. Δεν επιτρέπονται πανό με πολιτικό, ρατσιστικό, θρησκευτικό ή υβριστικό περιεχόμενο. Στο γήπεδο λειτουργεί προηγμένο σύστημα παρακολούθησης, συνεπώς απαιτείται αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες.

Επιτρέπονται μόνο εθνικές σημαίες χωρίς σύμβολα ή μηνύματα που μπορεί να εκληφθούν ως πολιτικά ή προκλητικά από τις αρμόδιες αρχές.

Φίλαθλοι χωρίς εισιτήριο δεν θα πρέπει να προσεγγίσουν το γήπεδο.»