«Διχασμένη Μπαρτσελόνα»: Στο στόχαστρο του διεθνούς Τύπου

Οι πρωταθλητές Ευρώπης πέρασαν με μεγάλη νίκη (1-2, 1/10) από τη Βαρκελώνη, με τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ να αποθεώνουν την ομάδα του Λουίς Ενρίκε και ταυτόχρονα να εξακοντίζουν τα βέλη τους προς την Μπαρτσελόνα.

Παρά τις σοβαρές απουσίες, αφού η Παρί ταξίδεψε χωρίς τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ, τον έμπειρο Μαρκίνιος αλλά και τους Κβίτσα Κβαρατσχέλια και Ντεσιρέ Ντουέ, Παρί Σεν Ζερμέν παρουσίασε μια εμφάνιση αντάξια πρωταθλήτριας.



Ανατρέποντας το εις βάρος της 1-0 (Φεράν Τόρες, 19’), βρήκε τα γκολ με τον Μαγιουλού (38’) και τον Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις, φεύγοντας με σπουδαίο «διπλό» από το «Μονζουίκ» κόντρα στους «μπλαουγκράνα».



Όπως ήταν αναμενόμενο, τα διεθνή μέσα δεν χαρίστηκαν στην Μπαρτσελόνα, χαρακτηρίζοντάς την «διχασμένη» και «ευάλωτη».



Η Le Parisien τόνισε ότι η Παρί «παρέδωσε μάθημα» στους Καταλανούς, παίρνοντας τον απόλυτο έλεγχο και επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της στην Ευρώπη. Το ESPN έκανε λόγο για μια Μπάρτσα που κατέρρευσε ενεργειακά στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ η Bild επέκρινε τον Φλικ για το γεγονός ότι η ομάδα του έχασε τη δυναμική της. Το Athletic στάθηκε στις αμυντικές αδυναμίες των «μπλαουγκράνα», χρησιμοποιώντας τον όρο «ευάλωτη», ενώ το The New News υπογράμμισε πως αυτή η ήττα αφήνει βαθύ αποτύπωμα και μπορεί να εξελιχθεί σε καθοριστικό πλήγμα για τους Καταλανούς.