Χωρίς... Ισραήλ η σημερινή συνεδρίαση της FIFA

Παρά τα όσα υποστηρίζονταν τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με τη Mundo Deportivo δεν υπάρχει στην ημερήσια διάταξη της σημερινής (2/10) συνεδρίασης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας το θέμα της πιθανής αποβολής του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις.

Οι "φωνές" για αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA λόγω της γενοκτονίας που συντελείται στη Γάζα, έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, παρά ταύτα δεν φαίνεται να λαμβάνεται άμεσα κάποια τέτοια απόφαση από τις διεθνείς συνομοσπονδίες.

Όπως αναφέρει μάλιστα η Mundo Deportivo, δεν πρόκειται να συζητηθεί το εν λόγω ζήτημα στη σημερινή συνεδρίαση της FIFA που είναι προγραμματισμένη το πρωί στη Ζυρίχη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν αναμένεται να εξεταστεί κανένα μέτρο κατά του Ισραήλ, πόσω μάλλον ενδεχόμενος αποκλεισμός του από τις διοργανώσεις όπου συμμετέχει.

