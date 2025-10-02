Οι ευρωπαϊκές πρεμιέρες του Νίκολιτς – Ψάχνει τη νίκη που του λείπει με την ΑΕΚ (vids)

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει καταφέρει ακόμα να κερδίσει σε πρεμιέρα φάσης ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στη μάχη της League Phase του Conference League ρίχνεται απόψε η ΑΕΚ, έχοντας περάσει νικηφόρα από τη διαδικασία των προκριματικών. Υπό την καθοδήγηση του Μάρκο Νίκολιτς, η Ένωση πήρε τις τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι, κάτι που δεν είχε καταφέρει στο παρελθόν.

Τώρα μπαίνει στη φάση των ομίλων με τον στόχο να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο μακριά στη διοργάνωση. Απόψε η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία, στην πρεμιέρα της League Phase και θέλει να κάνει νικηφόρο ξεκίνημα. Ο Νίκολιτς θέλει κι αυτός απόψε το «διπλό» για τους «κιτρινόμαυρους», μιας και ο ίδιος δεν έχει καταφέρει στις προηγούμενες τέσσερις ευρωπαϊκές του πρεμιέρες να πανηγυρίσει νίκη, μετρώντας τρεις ισοπαλίες και μια ήττα.

Ως προπονητής της Παρτιζάν τη σεζόν 2014-15, έπαιξε με την Τότεναμ στο Europa League, παιχνίδι που έληξε ισόπαλο 0-0. Τη σεζόν 2018-19 στην ίδια διοργάνωση, ήταν στη Βίντι και έχασε 2-0 από την Μπάτε Μπορίσοφ. Στον ίδιο όμιλο βρισκόταν και ο ΠΑΟΚ, με την ομάδα του Νίκολιτς να επικρατεί και εντός και εκτός έδρας των «ασπρόμαυρων».

Τη σεζόν 2020-21 έπαιξε με τη Λοκομοτίβ Μόσχας στο Champions Leagueμ και στην πρεμιέρα των ομίλων απέσπασε ισοπαλία 2-2 από τη Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. Την επόμενη σεζόν 2021-22, πάλι με τη ρωσική ομάδα, συμμετείχε στο Europa League και το πρώτο παιχνίδι με τη Μαρσέιγ έληξε ισόπαλο 1-1.



