Ροντρίγκο και Βινίσιους στην αποστολή της Βραζιλίας, εκτός ο τραυματίας Νεϊμάρ

Οι Ροντρίγκο και Βινίσιους Ζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης κλήθηκαν στην εθνική Βραζιλίας για τα φιλικά του Οκτωβρίου με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, την ώρα που ο Νεϊμάρ μένει εκτός λόγω τραυματισμού στον μηρό.

Ο Βινίσιους δεν είχε συμπεριληφθεί από τον Κάρλο Αντσελότι στα προκριματικά του Μουντιάλ απέναντι σε Χιλή και Βολιβία τον περασμένο μήνα, ενώ ο Ροντρίγκο είχε αγωνιστεί τελευταία φορά με τη «σελεσάο» τον Μάρτιο. Στην αποστολή επέστρεψε και ο Έντερ Μιλιτάο, μετά την αποθεραπεία του από σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

Ο Νεϊμάρ, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας, υπέστη θλάση στον μηρό τον περασμένο μήνα και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση τον Νοέμβριο. Εκτός έμειναν επίσης λόγω τραυματισμών ο τερματοφύλακας Άλισον, ο αμυντικός Μαρκίνιος και ο επιθετικός Ραφίνια.

Η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει τη Νότια Κορέα στη Σεούλ στις 10 Οκτωβρίου, προτού ταξιδέψει στο Τόκιο για να παίξει με την Ιαπωνία στις 14 Οκτωβρίου.

Όπως τόνισε ο Αντσελότι, η λίστα δεν αποτελεί την οριστική αποστολή για το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική το 2026:

«Προφανώς, πολλοί από αυτούς τους ποδοσφαιριστές θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως η λίστα λαμβάνει υπόψη και τους τραυματισμούς των τελευταίων ημερών. Είναι μια ευκαιρία για άλλους να δείξουν τις δυνατότητές τους».