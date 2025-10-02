Άλμπερτ Ριέρα: Ο «Ισπανός» που τα κάνει όλα με το δικό του τρόπο

Ο προπονητής της Τσέλιε και παλιός Ισπανός διεθνής που πέρασε από τον Ολυμπιακό του Βαλβέρδε προσπαθεί να σπάσει το κατεστημένο του σλοβενικού ποδοσφαίρου.

Οι οπαδοί της Τσέλιε τον αποκαλούν «Spanski». Ο Ισπανός. Δεν χρειάζεται να τον φωνάξουν με το όνομά του. Ο Άλμπερτ Ριέρα είναι ο μοναδικός Ισπανός προπονητής στην ιστορία της μικρής αυτής πόλης 50.000 κατοίκων στο κέντρο της χώρας. Θα μπορούσαν να βρουν ένα πιο φανταχτερό παρατσούκλι, αφού αυτό της ομάδας είναι «Grofje», ο κόμης. Αλλά δεν χρειάζεται.

Η Τσέλιε, και ως πόλη και πολύ περισσότερο ως ποδοσφαιρικός σύλλογος, είχε μάθει να ζει στη σκιά της Λουμπλιάνα και του Μάριμπορ, των δύο μεγάλων αστικών κέντρων της μικρής Σλοβενίας, που έχουν και τις δυνατότερες ομάδες. Όσα έχει καταφέρει ο παλιός διεθνής Ισπανός, που πέρασε κι απ’ τον Ολυμπιακό στη διάρκεια της καριέρας του, μπορεί κάποιος να τα ανυψώσει στο επίπεδο του άθλου. Μια ομάδα με τέτοιο background να φτάνει στα προημιτελικά του UEFA Conference League δεν είναι μικρό πράγμα.

Ο Ριέρα προσπαθεί να αλλάξει το status της Τσέλιε, της ομάδας που βρίσκει απέναντί της απόψε η ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στη League Phase του Conference League. Και η ιστορία του είναι διδακτική από κάθε άποψη: Εμπιστοσύνης, προσήλωσης στο στόχο και μεθοδικής δουλειάς.

Η ποδοσφαιρική ιστορία του Ριέρα είναι, λίγο-πολύ, γνωστή. Από το Μανακόρ της τουριστικής Μαγιόρκα ξεκίνησε ένα ταξίδι που τον έφερε σε πολλούς συλλόγους πρώτης γραμμής στην εποχή της ακμής του: Μπορντό, Εσπανιόλ, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ… Τη σεζόν 2010-11 πείστηκε από τον Ερνέστο Βαλβέρδε να δοκιμάσει κάτι πιο εξωτικό και συμφώνησε με τον Ολυμπιακό, ενώ βρισκόταν στα ποδοσφαιρικά του ντουζένια, μόλις στα 28 του χρόνια. Εκείνα τα χρόνια έκανε και τις συμμετοχές του στην εθνική Ισπανίας.

Στον Ολυμπιακό έμεινε ένα χρόνο και κέρδισε τον τίτλο. Ακολούθησε ένας νέος κύκλος μετακινήσεων (Γαλατασαράι, Γουότφορντ, Ουντινέζε) και, σύμφωνα με το προσωπικό του σχέδιο, επέστρεψε στη Μαγιόρκα, την ομάδα του νησιού του, για να κλείσει την καριέρα του.

Η τυχαία περιπέτεια της Σλοβενίας

Κάθε εμπόδιο για καλό, δεν λένε; Έτσι έγινε. Στη Μαγόρκα τα’ σπασε με τον προπονητή Μιγκέλ Σολέρ κι έφυγε με κακό τρόπο από την ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του. Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, προφανώς δεν θα ψαχνόταν να βρει κάτι άλλο. Τον Σεπτέμβριο του 2015 πολλοί ανασήκωσαν τα φρύδια τους από έκπληξη όταν διάβασαν ότι συμφώνησε με την σλοβενική Ζαβρτς, μια από τις μικρομεσαίες ομάδες της χώρας. Εκεί έπαιξε 12 ματς και φαινόταν ότι το μυαλό του βρισκόταν αλλού. Το 2016 μετακινήθηκε στην Κόπερ, στο μοναδικό λιμάνι της Σλοβενίας, με το πόστο όχι μόνο του παίκτη, αλλά και του αθλητικού διευθυντή.

Τι έκανε από το 2016 που σταμάτησε το ποδόσφαιρο (μάλιστα με μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση, κρέμασε τα παπούτσια του σ’ ένα δέντρο!) ως το 2022 που ανέλαβε πρώτος προπονητής στην Ολίμπια Λουμπλιάνα; Κατ’ αρχάς, πήρε το… δίπλωμά του. Είχε ήδη ανοίξει από το 2016 τη δική του ποδοσφαιρική ακαδημία στο μακρινό Ομσκ της Σιβηρίας! Από εκεί έχει καταγωγή η γυναίκα του Γιούλια, με την οποία έχουν τρεις γιους. Πρόλαβε, μάλιστα, να πάει και ως βοηθός στη Γαλατασαραράι, για να δουλέψει δίπλα στον Φατίχ Τερίμ. Τον Ιανουάριο του 2022 επέστρεψε στη Γαλατά, για να βοηθήσει τον Ντομενέκ Τόρεντ, που μόλις είχε αναλάβει πρώτος κόουτς.

Τον κυνήγησαν στην παρουσίαση, απάντησε με νταμπλ!

Η προπονητική του αρχή δεν θα μπορούσε να γίνει υπό δυσκολότερες συνθήκες. Τον Ιούλιο αποδέχτηκε την προσφορά της Ολίμπια Λουμπλιάνα και στη συνέντευξη Τύπου, όπου τον παρουσίασαν, είδε εξαγριωμένους οπαδούς να του επιτίθενται. Οι οργανωμένοι τον έβαλαν στο στόχαστρο πριν τον δουν, αφού διαφωνούσαν με την απόλυση του προκατόχου του Ρόμπερτ Προσινέτσκι! Το πρώτο ματς του δε ήταν τραγωδία: Ισοπαλία 1-1 με τη Ντιφερτάνζ του Λουξεμβούργου για το Conference League! Τελικά η Τσέλιε προκρίθηκε στην παράταση. Στα εγχώρια, όμως, τα σάρωσε όλα: Τίτλος για πρώτη φορά από το 20-18, νταμπλ με κύπελλο στον τελικό εναντίον της Μάριμπορ. Αλλά κατά τη διάρκεια των πανηγυριών ανακοίνωσε ότι η διοίκηση δεν του πρόσφερε νέα συμφωνία και κούνησε μαντήλι.

Έτσι ξεκίνησε η πρώτη θητεία του στην Τσέλιε. Μια ομάδα που χρηματοδοτείται από τον Ρώσο ολιγάρχη Μαξίμ Ντένιμ, όπως και η βρετανική Μπόρνμουθ. Έμεινε εκεί μόλις 1,5 μήνα, πάλι με κακή αρχή (2-2 εντός με την νεοφώτιστη Αλουμίνι στο πρωτάθλημα), αλλά με φοβερό… τέλος. Η ομάδα στις 11 Οκτωβρίου, όταν και απομακρύνθηκε, ήταν στην κορυφή του πρωταθλήματος μετά από 11 αγωνιστικές και είχε αποκλείσει την πορτογαλική Γκιμαράες στους προκριματικούς του Conference League.

Η νέα πρόκληση ονομαζόταν Μπορντό. Μια ομάδα που είχε υπηρετήσει ως παίκτης 18 χρόνια πριν τον διάλεξε για προπονητή σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της. Η αρχή του, τι άλλο, δύσκολη (ήττα 2-0 από την Ανζέ), η ομάδα με πενιχρό μπάτζετ έφτασε στη 12η θέση της γαλλικής Λιγκ 2 εκείνης της χρονιάς. Η οποία τελείωσε με πικρό τρόπο, αφού η Μπορντό δεν κατάφερε να βρει λύση στα τεράστια οικονομικά της προβλήματα και διαλύθηκε ως επαγγελματικός σύλλογος.

Τότε έγινε το τηλέφωνο από τον Βαλερί Κολοτίλο, τον Ρώσο πρόεδρο της Τσέλιε και «εκπρόσωπο» των συμφερόντων του Ντένιμ. Ο Κολοτίλο τον έπεισε να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο με την Τσέλιε για κάτι πολύ πιο μακρόπνοο από μια ποδοσφαιρική συνεργασία. Μίλησε για εγκαταστάσεις, ακαδημίες, ανάπτυξη. Τον άγγιξε. Στις 29 Ιουλίου 2024 ο Ριέρα ανέλαβε και πάλι την Τσέλιε.

Από την πεντάρα της Σλόβαν στην πεντάρα επί της Λουγκάνο

Δεν χρειάζεται να γράψουμε τι έκανε στο ντεμπούτο του: Συντριβή από την Σλόβαν Μπρατισλάβα με 5-0 στον δεύτερο γύρο του Champions League. Και αποκλεισμός, φυσικά. Ακολούθησε αποκλεισμός-καπάκι, από το Europa League, αυτή τη φορά από την ιρλανδέζικη Σάμροκ. Η νίκη του με 4-1 επί της αρμενικής Πιουνίκ στα πλέι-οφ του Conference League έδωσε συνέχεια στην ευρωπαϊκή περιπέτεια μέσω της League Phase, αλλά δεν προμήνυε τι θα συμβεί.

Στον ενιαίο όμιλο έχασε και τα τρία ματς εκτός, όμως έμεινε αήττητη εντός και μάλιστα προκάλεσε συζητήσεις με το εντυπωσιακό 5-1 επί της τουρκικής Μπασάκσεχιρ. Με 7 βαθμούς προκρίθηκε στην 21η θέση και λίγοι της έδιναν ελπίδες, όμως κατάφερε να αποκλείσει τόσο τον ΑΠΟΕΛ (2-2 εντός, 2-0 εκτός), όσο και την ελβετική Λουγκάνο σε επικό ζευγάρι στα πέναλτι (1-0 εντός, ήττα 5-4 εκτός)! Στα προημιτελικά κοίταξε στα μάτια τη Φιορεντίνα κι αποκλείστηκε με ένα γκολ διαφορά (1-2 εντός, 2-2 εκτός). Και στα εγχώρια έφτασε στην κατάκτηση του κυπέλλου, με εντυπωσιακό 4-0 επί της Κόπερ στον τελικό.

Το highlight της φετινής σεζόν σημειώθηκε πάλι στο Λουγκάνο. Έχοντας αποκλειστεί από την ΑΕΚ Λάρνακας στο Europa League, βρέθηκε πάλι απέναντι στους Ελβετούς και έχασε, μάλιστα, το πρώτο ματς εντός με 4-2. Η απάντηση ήταν ένα εμφατικό 5-0 εκτός, που άνοιξε το δρόμο της δεύτερης συνεχόμενης συμμετοχής σε League Phase του Conference League, αφού και στα πλέι οφ απέκλεισε την τσεχική Μπάνικ Οστράβα με δύο νίκες.