Η χαρούμενη ΑΕΚ μπορεί να φτιάξει από σήμερα την τύχη της…

Ξημερώματα στο αεροδρόμιο Βελιγραδίου. Σε αναμονή για την τελική πτήση για Λιουμπλιάνα. Το ταξίδι ξεκίνησε και επιτέλους έφτασε η πρώτη αγωνιστική. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Είναι Οκτώβριος και η ΑΕΚ είναι εδώ. Εχει λίγο κρύο παραπάνω, το βράδυ στο Τσέλιε θα έχει ακόμη περισσότερο αλλά η ανυπομονησία είναι τεράστια. Για τους τυχερούς που θα είναι στο γήπεδο το βράδυ αλλά και για όλους που θα περιμένουν μπροστά στις τηλεοράσεις. Να περάσουν οι ώρες, να αρχίσει επιτέλους…

Πάντα η πρεμιέρα είναι δύσκολη αλλά και περίεργη.

Τα μεγαλύτερα μπαμ γίνονται στις πρεμιέρες. Ομως έκατσε έτσι η κλήρωση, οι αντίπαλοι και η σειρά των αγώνων της ΑΕΚ που μπορεί ο σημερινός αγώνας να αποδειχθεί ο σημαντικότερος όλης της League Phase. Ιδίως σε περίπτωση νίκης, η αρχική οκτάδα μπορεί να πλησιάσει εντυπωσιακά πολύ για πρώτη αγωνιστική και με άλλες πέντε να περιμένουν. Κι όμως είναι έτσι. Φυσικά με οποιοδήποτε αποτέλεσμα τα πάντα παραμένουν ανοικτά. Ομως η ΑΕΚ πρέπει και μπορεί να επιστρέψει με αποτέλεσμα από την Σλοβενία.

Η αποστολή δεν είναι καθόλου εύκολη. Η Τσέλιε είναι μια πολύ καλή ομάδα με ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική πρόταση παιχνιδιού από τον κόουτς Ριέρα που σύντομα θα προπονήσει σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Μια ομάδα με πολύ καλύτερη παράδοση απο την ΑΕΚ στη συγκεκριμένη διοργάνωση που βρίσκεται στο καλύτερο της σημείο. Ομως η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ και το Ελληνικό πρωτάθλημα σε κάθε περίπτωση είναι ανώτερο από το πρωτάθλημα στο οποίο προηγείται επιβλητικά η Τσέλιε.

Στην χθεσινή εκπομπή μας με την βοήθεια του Γιώργου αλλά και στην πληρέστερη ανάλυση στο false 9 εγιναν ξεκάθαρα τα σημεία που μπορεί να εκμεταλλευτεί η ομάδα του Νίκολιτς αλλά και τι πρέπει να προσέξει για να μπορέσει να ελέγξει το παιχνιδι. Είναι δεδομένο πως θα γίνει μάχη τακτικής. Ο Νίκολιτς αντιμετωπιζει έναν προπονητή που ναι μεν έχει βασικές αρχές αλλά δεν διστάζει να αλλάζει και αυτός τακτικές και σχηματισμούς ακόμη και μέσα στο ιδιο παιχνίδι. Οποτε ναι μεν ξέρουμε δυνατά και αδύνατα σημεία των ομάδων αλλά σε τακτική και στρατηγική μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Το μόνο που ελπίζουμε είναι να επικρατήσει η… δική μας. Και να έχουμε και λίγη τύχη…

Ενας παράγοντας του Βολου είπε κάτι πολύ σημαντικό σε τυχαία συνάντηση με έναν φίλο μετά το ματς της Κυριακής. Ηταν στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, έζησε τα πάντα και αυτό που του έκανε εντύπωση ήταν πως η ΑΕΚ είναι μια… χαρούμενη ομάδα. Είναι κάτι που σπάνια λέγεται όταν κάποιος σχολιάζει μια ομάδα αλλά είναι τόσο σημαντικό όταν συμβαίνει. Για την ΑΕΚ λιγο περισσότερο γιατί πάντα ήταν, είναι και θα είναι η ομάδα που μόνο ενωμένη μπορεί να πετύχει. Ετσι έχει δείξει η ιστορία και πλέον το χαρακτηριστικό αυτό έχει περάσει στο dna της.

Το «χαρούμενη» σημαίνει πως όλοι χαίρονται που είναι μαζί, που είναι εκεί και παράλληλα το ότι πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Φάνηκε και πρόσφατα με την ανανέωση του Μουκουντί λίγο πριν η ομάδα πετάξει για Σλοβενία. Ένα χρόνο μετά την ανανέωση ο Μουκουντί υπέγραψε ξανά. Χωρίς να… παραπονεθεί, χωρίς να εκβιάσει, χωρίς σήριαλ και προβλήματα ενώ είχε άλλα τρία χρόνια συμβόλαιο. Τα έκανε τέσσερα και πήρε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρω παραπάνω τον χρόνο επειδή η ομάδα εκτίμησε την στάση του όταν ήρθε η τεράστια κυρίως για αυτόν πρόταση.

Θα μπορούσε απλά να του πει έχεις άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο, σκάσε και παίζε. Ομως όχι. Τον ήθελε εδώ αλλά τον ήθελε χαρούμενο και δίκαια πληρωμένο αφού έφερε πρόταση που θα μπορούσε η ΑΕΚ να δεχτεί με καθαρά οικονομικά κριτήρια και δεν το έκανε. Σεβάστηκε αυτόν που την σεβάστηκε. Και έστειλε ένα μήνυμα σε αυτούς που είναι εδώ και σε αυτούς που θα έρθουν. Σημαντικότερο ίσως κι από το ότι έδεσε την αμυντική κολώνα της για τα επόμενα 4 χρόνια…