Πρεμιέρα με λαμπερές «μάχες» σε Λούμπλιν και Μαδρίτη

Πρώτη "στροφή" για το Conference League με τα φώτα στραμμένα σε Ντιναμό Κιέβου - Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο - Σκεντίγια

36 ομάδες κάνουν σήμερα (2/10) το πρώτο βήμα τους στη League phase του Conference League.

Η Κρίσταλ Πάλας, «υποβιβασμένη» από την UEFA στη διοργάνωση από το Europa League, λόγω κανονισμών περί πολυιδιοκτησίας συλλόγων, αντιμετωπίζει την Ντιναμό Κιέβου στην πρώτη ευρωπαϊκή βραδιά της σεζόν 2025/26. Η πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας θα είναι ο τόπος διεξαγωγής της πρώτης μεγάλης ευρωπαϊκής... περιπέτειας της ομάδας του νότιου Λονδίνου -πιο ακριβή της διοργάνωσης- του Όλιβερ Γκλάσνερ, που εξέπληξε τη Μάντσεστερ Σίτι κατακτώντας το Κύπελλο Αγγλίας. Ο Αυστριακός προπονητής της οδήγησε την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης στη δόξα του Europa League τη σεζόν 2021/22.

Η Ντιναμό Κιέβου ελπίζει να επωφεληθεί από την τελευταία γενιά ταλέντων της ακαδημίας της, με τον 20χρονο κεντρικό αμυντικό, Τάρας Μιχάβκο, να συγκρίνεται ήδη με τον Ιλία Ζαμπάρνι, που μεταγράφηκε το καλοκαίρι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι μόνες προηγούμενες ευρωπαϊκές εμφανίσεις της Κρίσταλ Πάλας ήταν σε δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ιντερτότο του 1998, όταν αποκλείστηκε (4-0 στο σύνολο) από την τουρκική Σαμσουνσπόρ, η οποία αξιοσημείωτα επέστρεψε επίσης σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά από το 1998 και θα ξεκινήσει επίσης την πρώτη πορεία της σε League phase στην Πολωνία, εναντίον της Λέγκια Βαρσοβίας.

Η League phase έχει την «Κόκκινη Αστραπή» της με τη μορφή της Σαμσουνσπόρ και έχει και μια... αστραπή, καθώς η ισπανική Ράγιο Βαγιεκάνο -με παρατσούκλι το «Μικρός Κεραυνός»- επέστρεψε για τη μόλις δεύτερη συμμετοχή της σε διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, έχοντας φτάσει στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA της σεζόν 2000/01 στην προηγούμενη προσπάθειά της. Στο Βαγέκας, μια εργατική γειτονιά στη Μαδρίτη, θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν το αήττητο εντός έδρας ρεκόρ τους στην Ευρώπη (6 νίκες, 1 ισοπαλία), καθώς υποδέχονται τη Σκεντίγια της Βόρειας Μακεδονίας.

Ενώ υπάρχει πάντα κάτι καινούργιο να δει κανείς στο Conference League, η διοργάνωση έχει και τις... σταθερές της, όχι μόνο τη δύο φορές φιναλίστ Φιορεντίνα. Η ομάδα του Στέφανο Πιόλι έχει παίξει 40 αγώνες στο Conference League (τέσσερα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα) και έχει σημειώσει 92 γκολ στη διοργάνωση (41 περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη). Αναμένεται ότι οι Έντιν Τζέκο, Άλμπερτ Γκούντμουντσον και η νέα μεταγραφή Ρομπέρτο Πίκολι θα φέρουν περισσότερη ποιότητα.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League:

Πέμπτη 2/10

19:45 Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)

19:45 Λεχ Πόζναν (Πολωνία) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)

19:45 Ομόνοια (Κύπρος)- Μάιντς (Γερμανία)

19:45 Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) - Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)

19:45 Γιαγκελόνια (Πολωνία) - Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)

19:45 Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)

19:45 Κουόπιο (Φινλανδία) - Ντρίτα (Κόσοβο)

19:45 Λοζάνη (Ελβετία) - Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)

19:45 Νόα (Αρμενία) - Ριέκα (Κροατία)

22:00 Φιορεντίνα (Ιταλία) - Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) - Στρασμπούρ (Γαλλία)

22:00 Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) - Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)

22:00 Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

22:00 Τσέλιε (Σλοβενία) - ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

22:00 Αμπερντίν (Σκωτία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

22:00 Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Κραϊόβα (Ρουμανία)

22:00 ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) - Άλκμααρ (Ολλανδία)

22:00 Σέλμπουρν (Ιρλανδία) - Χάκεν (Σουηδία)