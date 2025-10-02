Άρσεναλ–Ολυμπιακός: Ο αγγλικός Τύπος υποκλίνεται σε Μαρτινέλι και Σάκα

Ο αγγλικός Τύπος αποθεώνει την Άρσεναλ για την άνετη επικράτησή της με 2-0 επί του Ολυμπιακού στο «Έμιρεϊτς», ξεχωρίζοντας τους Μαρτινέλι και Σάκα.

Η ήττα του Ολυμπιακού με 2-0 από την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς» απασχόλησε εκτενώς τα σημερινά πρωτοσέλιδα του αγγλικού Τύπου, με τα μεγαλύτερα αθλητικά έντυπα να εστιάζουν κυρίως στους Γκάμπριελ Μαρτινέλι και Μπουκάγιο Σάκα.

Οι εφημερίδες περιγράφουν την επικράτηση των «κανονιέρηδων» ως άνετη, επισημαίνοντας ότι οι δύο αστέρες της Άρσεναλ καθόρισαν την έκβαση του αγώνα με τα γκολ τους.



Η Daily Express επέλεξε τον τίτλο: «Ο Μαρτινέλι εκτέλεσε, καθώς η ελληνική ομάδα δεν μπορεί να σταματήσει τους κανονιέρηδες». Στο ρεπορτάζ τονίζεται ότι ο Βραζιλιάνος επιθετικός έκανε τη διαφορά από νωρίς, σκοράροντας στο 13ο λεπτό, ενώ το τέρμα του Σάκα στις καθυστερήσεις έβαλε τέλος σε κάθε αμφιβολία.

Η Daily Star κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο τίτλο: «Ο Γκάμπριελ σφράγισε τη νίκη με ένα φιλί καθώς οι κανονιέρηδες συνεχίζουν». Η εφημερίδα επικεντρώνεται στη στιγμή του πανηγυρισμού του Μαρτινέλι, παρουσιάζοντάς τον ως τον απόλυτο ήρωα της βραδιάς.





Η Sun εστιάζει στον Σακά τονίζοντας πως η Άρσεναλ παρά την νίκη επί του Ολυμπιακού δεν έπεισε. «Οι μη πειστικοί 'Gunners' πετυχαίνουν 14η συνεχόμενη εντός έδρας νίκη στον όμιλο, αλλά χρειάζονται το γκολ του Σάκα στα τελευταία λεπτά για να την σφραγίσουν» σημειώνεται χαρακτηριστικά.