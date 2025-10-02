Δεύτερη αγωνιστική με δυνατές αναμετρήσεις σε Ρώμη και Ρότερνταμ

Συνεχίζεται η δράση στο Europa League, με τα βλέματα στραμμένα σε Ρώμη και Ρότερνταμ - Το αναλυτικό μενού της δεύτερης αγωνιστικής

Η League phase του Europa League επιστρέφει -μετά από μία εβδομάδα- για να κάνει το δεύτερο βήμα της.

Οι «μονομαχίες» πρωταθλητών Ευρώπης και η επιστροφή της Νότιγχαμ

Η Στουρμ Γκρατς θα ανοίξει το σπίτι της για να φιλοξενήσει τη Ρέιντζερς, προγραμματισμένες είναι δύο «μονομαχίες» ανάμεσα σε πρώην πρωταθλήτριες Ευρώπης (Φέγενορντ-Άστον Βίλα και Πόρτο-Ερυθρός Αστέρας), ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ θα παίξει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της στην Ευρώπη μετά από σχεδόν 30 χρόνια, καθώς θα φιλοξενήσει τη Μίντιλαντ στο «Σίτι Γκράουντ».

Οι δύο φορές στο παρελθόν Στουρμ Γκρατς και Ρέιντζερς έχουν συναντηθεί μόλις δύο φορές στο παρελθόν, με τη Στουρμ να κερδίζει τον εντός έδρας αγώνα της με 2-0 στο Champions League της σεζόν 2000/01, αφού η Ρέιντζερς είχε θριαμβεύσει με 5-0 στο «Άϊμπροξ». Και οι δύο ομάδες υπέστησαν ήττες στην 1η αγωνιστική, γεγονός που καθιστά αυτή την αναμέτρηση στην Αυστρία ακόμη πιο κρίσιμη, καθώς προσπαθούν να ξεκινήσουν δυναμικά τη διαδρομή τους. Η Ρέιντζερς έχει κερδίσει μόνο έναν από τους τελευταίους έξι εκτός έδρας αγώνες της στην Ευρώπη, ενώ προηγουμένως έμεινε αήττητη σε επτά ταξίδια της.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League phase του Europa League:

Πέμπτη 2/10

19:45 Ρόμα (Ιταλία) - Λιλ (Γαλλία)

19:45 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Νις (Γαλλία)

19:45 Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Μάλμε (Σουηδία)

19:45 Σέλτικ (Σκωτία) - Μπράγκα (Πορτογαλία)

19:45 Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - Μπέτις (Ισπανία)

19:45 Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) - Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

19:45 Μπολόνια (Ιταλία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία)

19:45 Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)

19:45 Μπραν (Νορβηγία) - Ουτρέχτη (Ολλανδία)

22:00 Πόρτο (Πορτογαλία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

22:00 Φέγενορντ (Ολλανδία) - Άστον Βίλα (Αγγλία)

22:00 Λιόν (Γαλλία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

22:00 Βασιλεία (Ελβετία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία)

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) - Μίντιλαντ (Δανία)

22:00 Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Ρέιντζερς (Σκωτία)

22:00 Θέλτα (Ισπανία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

22:00 Γκενκ (Βέλγιο) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)