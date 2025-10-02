Έξαλλος ο Χάαλαντ μετά τη γκέλα στο Μονακό: «Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και δεν αξίζαμε τη νίκη»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν έκρυψε την απογοήτευση του για τον τρόπου που παρουσιάστηκε η Μάντσεστερ Σίτι στο Μονακό και είπε την σκληρή αλήθεια στις δηλώσεις του μετά το ματς

Ο Νορβηγός επιθετικός ήταν έτοιμος να εκραγεί από τον εκνευρισμό του μετά το τέλος του αγώνα της Σίτι απέναντι στην Μονακό.

Με το σφύριγμα της λήξης εμφανίστηκε στην κάμερα του TNT Sports, διαλέγοντας τα λόγια του και μη στεκόμενος στη διαιτησία και τις κρίσιμες αποφάσεις του φινάλε, όπως ο προπονητής του, Πεπ Γκουαρντιόλα, αλλά αντίθετα έμεινε κυρίως στο γεγονός πως η ομάδα του δεν άξιζε να πάρει το τρίποντο και πως ήταν κατώτερη των περιστάσεων στο β μέρος.

Αναλυτικά: «Δεν είμαι ικανοποιημένος, δεν κερδίσαμε. Κάναμε πράγματα περιττά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν παίξαμε αρκετά καλά, δεν το αξίζαμε»