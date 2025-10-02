Ο Τύπος στέκεται στην καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού στο Λονδίνο, αλλά και στις αποψινές μάχες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - LIVE SPORT

«Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία και στις αξίες του. Είναι ομάδα με ευρωπαϊκό DNA και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μακάρι σήμερα να κάνουμε ό,τι πρέπει για να κρατήσουμε ψηλά τις αξίες αυτές του Παναθηναϊκού». Από την εποχή Γιοβάνοβιτς έχω να ακούσω άνθρωπο του κλαμπ να υπερασπίζεται με τέτοιο πάθος τις αξίες του μεγάλου συλλόγου. Ναι, και ο Τερίμ και ο Αλόνσο και ο Βιτόρια μιλούσαν με σεβασμό για όσα πρεσβεύει -και έχει πετύχει- το Τριφύλλι, όμως ο Κόντης παλεύει για αυτά, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη.

Ο άνθρωπος (ξανα)μπήκε μπροστά σαν ταλιμπάν και κάθε φορά, με τη συμπεριφορά του στα αποδυτήρια, στο γήπεδο αλλά και στις συνεντεύξεις, δίνει σε όλους να καταλάβουν γιατί ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές φωνάζουν ότι "πρέπει να μείνει". Η αναφορά του στις "αξίες" και στο "ευρωπαϊκό dna" του συλλόγου είναι απείρως πιο σημαντικές από τις όποιες αναλύσεις για ένα ματς. Δεν είναι η Γκόου Αχέντ Ιγκλς το ζητούμενο. Ούτε μία (μεμονωμένη) νίκη απόψε, όσο σημαντική και αν είναι, καθώς θα δώσει στον Παναθηναϊκό το "δύο στα δύο" στη League Phase του Europa League. Είναι το γεγονός ότι κάποιοι σε αυτό το τεράστιο κλαμπ πρέπει να καταλάβουν τι πρεσβεύει. Και να το υπερασπιστούν αναλόγως. Ο Κόντης ξέρει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο Ολυμπιακός έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο Λονδίνο κι αφού έκανε την Άρσεναλ να καρδιοχτυπήσει. Μία μεστή εμφάνιση γεμάτη πάθος και ένταση που δεν ανταμείφθηκε με θετικό αποτέλεσμα. Ο Μεντιλίμπαρ το πάλεψε από τον πάγκο και είδε την ομάδα του να φτάνει κοντά στην ισοφάριση και να την χάνει στις λεπτομέρειες. Εμφάνιση από εκείνες που ψηλώνουν την ομάδα τους και τους ίδιους έκαναν οι "ερυθρόλευκοι". Όχι: δεν ήταν καλύτεροι από τους πανάκριβους αντιπάλους τους αλλά τους κοίταξαν στα μάτια και τους απείλησαν. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ πάλεψαν πολύ το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Προσπάθησαν να βγουν μπροστά και να απειλήσουν τον Ράγια που έσωσε την ομάδα του από την ισοφάριση, βγάζοντας το σουτ του Ποντένσε…

Ο Ολυμπιακός έπαιξε θαρρετά, χωρίς να... ψαρώσει και ανησύχησε την άμυνα των γηπεδούχων. Οι "ερυθρόλευκοι" επιστρέφουν στην Ελλάδα με ακμαιότατο ηθικό μετά την ήττα με την πεποίθηση ότι μπορούν να σταθούν χωρίς να ζαλίζονται απέναντι σε ομάδες με τόσο υψηλή ποιότητα. Κι αυτό είναι που πρέπει να κάνουν απέναντι στην Μπαρτσελόνα όταν έρθει η ώρα. Με τέτοιες εμφανίσεις, όλες τις ομάδες μπορούν να τις νικήσουν.

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ

Ο Ολυμπιακός απείλησε και απειλήθηκε... Μπορούσε το σκορ να είναι 3-1 , μπορούσε και 1-1. Τελικά έληξε 2-0 με την Άρσεναλ να σημειώνει τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση και τους Πειραιώτες να μένουν στον έναν βαθμό, που είχαν πάρει με την Πάφο. Ο Ολυμπιακός έπεσε όρθιος στο Λονδίνο. Μπορούσε το κάτι παραπάνω αλλά ας όψεται ο Ράγια που όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί που έπρεπε. Βέβαια θα πει κάποιος ότι και ο Τζολάκης, πλην της φάσης του 2-0 που η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του, έπιανε τις κάλτσες του. Κράτησε με τις επεμβάσεις του τον Ολυμπιακό ζωντανό στο κυνηγι της ισοπαλίας.

Η εικόνα των Πειραιωτών στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κάτι παραπάνω από αξιοπρεπέστατη. Δημιούργησε πονοκεφάλους στη λονδρέζικη άμυνα, ο Ποντένσε ανάγκασε τον Αρτέτα να βγάλει τον Γουάιτ που είχε εξελιχθεί σε κίνδυνο - θάνατο για την ανασταλτική λειτουργία των "κανονιέρηδων", ενώ και οι περισσότεροι μεσοεπιθετικοί του Ολυμπιακού έβγαλαν προσωπικότητα ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ καλό ματς ο Ποντένσε, ο Ελ Κααμπί θα μπορούσε να έχει καλύτερες επιλογές όταν η μπάλα έφτανε στο κεφάλι του, ενώ ο Ζέλσον στο διάστημα που αγωνίστηκε άφησε το αποτύπωμα του. Δύο πρόσωπα παρουσίασε ο Ορτέγκα, ο οποίος στο πρώτο μέρος είχε πρόβλημα με τον Μαρτινέλι, ενώ στο δεύτερο τον περιόρισε αρκετά. Αξιόμαχος ο Κοστίνια, ενώ ο Γκαρθία κατάπιε αρκετά χιλιόμετρα στη μεσαία γραμμή απέναντι στα θηρία της Άρσεναλ. Η γεύση που μένει δεν είναι αρνητική. Σίγουρα είναι πικρή λόγω του αποτελέσματος, αλλά ο Ολυμπιακός έδειξε ότι θα μπορούσε να πάρει έστω. τον βαθμό της ισοπαλίας. Ειδικά στα τελευταία λεπτά στο μυαλό των Λονδρέζων επανήλθαν μνήμες...2020, τότε που ο Ελ Αραμπί τους είχε στείλει διαάβαστους. Τέλος, λοιπόν, το "Έμιρέιτς". Τώρα το μενού έχει Τούμπα.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Η ΑΕΚ και ο προπονητής της και οι παίκτες της, το αποψινό μαρς με την Τσέλιε το βλέπουν πολύ σοβαρά. Ήταν τεράστιος στόχος, ζωτικής σημασίας, η πρόκριση στη φάση των ομίλων. Όμως η δουλειά της ομάδας για την Ευρώπη δεν τελείωσε στα τέλη Αυγούστου και στην ολοκλήρωση της υπέρβασης απέναντι στην Άντερλεχτ. Η ΑΕΚ θέλει και πρέπει να πάει όσο το δυνατόν πιο μακριά στη διοργάνωση. Και ως «πρέπει» να το αντιμετωπίζει αυτό και ολόκληρος ο οργανισμός.

Δε είναι εύκολο το αποψινό ματς. Η Τσέλιε είναι μια ομάδα που πέρυσι έφτασε μέχρι και την οκτάδα και λαχτάρησε ακόμα και τη Φιορεντίνα. Είναι και μια ομάδα που φέτος κάνει περίπατο στο πρωτάθλημά της, αλλά πέρασε και διά πυρός και σιδήρου από καλοκαιρινά προκριματικά. Είναι σκληρή ομάδα, αλλά και η ΑΕΚ έχει γίνει σκληρή. Και το ματς το θέλει. Το έχει σημαδέψει ο Νίκολιτς, καθώς ξέρει καλά πως αν η ομάδα περάσει από τη Σλοβενία με θετικό αποτέλεσμα, τότε τα δύο εντός έδρας ματς που ακολουθούν της δίνουν την ευκαιρία να ξεκλειδώσει το μέλλον της στη διοργάνωση. Τεράστια υπόθεση. Και ως τέτοια αντιμετωπίζεται από τον Νίκολιτς και τους παίκτες του το αποψινό ματς. Το θέλουν να προχωρήσουν, ξέρουν πως μπορούν, και ένα τέτοιο παιχνίδι το βλέπουν ως μια ευκαιρία να κάνουν πιο ίσιο τον δρόμο τους.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Είναι αλήθεια πως ουδέποτε ο Χρήστος Κόντης έβλεπε ως προσωρινή την επιλογή του να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό, να πιάσει δηλαδή το πράσινο τιμόνι. Οι διαρροές το... έλεγαν ξεκάθαρα. Ήθελε και ακόμα θέλει να αξιοποιήσει την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε στα 50 του χρόνια. Και το πώς πορεύεται έως τώρα, πείθει ότι θα δικαιούται να πιστεύει ότι θα συνεχίσει και μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αρκεί, ασφαλώς, να κάνε δύο νίκες στα δύο ματς που έχει μπροστά του. Υπάρχει και άλλη προϋπόθεση: να τον πιστεύουν, να τον στηρίζουν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό ισχύει. Το βλέπουμε είτε από τις δηλώσεις που κάνουν υπέρ του Κόντη (Μπακασέτας, Σιώπης και λοιποί άσοι), είτε από τις εικόνες που δημοσιεύονται και αφορούν στο κλίμα στα αποδυτήρια μετά τα παιχνίδια, όπως συνέβη ύστερα από τη νίκη στο Αγρίνιο.

Όπως και να έχει, όλα συνηγορούν πως ο Κόντης μπορεί να ελπίζει πως φεύγουν οι σκέψεις από τους διοικητικούς για κάτι νέο στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλλιού. Άλλωστε, τα εμπόδια που βλέπει απέναντί του δεν θεωρούνται αξεπέραστα. Η Γκόου Αχέντ Ίγκλς είναι ομάδα-μυστήριο, ίσως παγίδα, προφανώς όμως και δεν φοβίζει κανέναν. Ο δε Ατρόμητος με τα πολλά πάνω κάτω έως τώρα, ισοδυναμεί με αντίπαλο τον οποίο ο ΠΑΟ με τις υψηλές βλέψεις τούτη τη σεζόν, πρέπει να υποτάξει.

