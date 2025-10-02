Ολυμπιακός και Άγιαξ οι μοναδικοί χωρίς γκολ στο Champions League

Στις 36 ομάδες του φετινού Champions League, μόλις δύο δεν έχουν σκοράρει στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase και η μία είναι ο Ολυμπιακός.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν πολύ δύσκολη αποστολή στο Λονδίνο και ηττήθηκαν τελικά με 2-0 από την Άρσεναλ, παραμένοντας έτσι με τον βαθμό της πρεμιέρας κόντρα στην Πάφο. Ματς που επίσης δεν βρήκε δίχτυα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, μένοντας στο 0-0 παρά το αριθμητικό της πλεονέκτημα για 65 λεπτά.

Μόνο μία ομάδα ακόμα, ο Άγιαξ δεν έχει σκοράρει στις δύο πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης. Οι Ολλανδοί μάλιστα, μετά το 0-2 από την Ίντερ στην πρεμιέρα τους, συνετρίβησαν με 4-0 στη Γαλλία από τη Μαρσέιγ.

Την καλύτερη επίθεση έχουν στο ξεκίνημα οι Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ, αφού και οι δύο γερμανικές ομάδες έχουν σκοράρει από οκτώ γκολ. Οι Βεστφαλοί με δύο καρέ κόντρα σε Γιουβέντους (4-4) και Μπιλμπάο (4-1) και οι Βαυαροί που μετά την τριάρα επί της Τσέλσι (3-1), πέρασαν με 5-1 από την Πάφο.

