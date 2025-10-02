Για τη νικηφόρα αρχή στη Σλοβενία η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (22:00) την Τσέλιε για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

Το ταξίδι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League αρχίζει απόψε (22:00, COSMOTE SPORT 5 HD), καθώς κοντράρεται με την Τσέλιε στη Σλοβενία. Η αποστολή της Ένωσης δεν είναι εύκολη απέναντι σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της χώρας της, αλλά η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήδη έχει περάσει τρεις προκριματικούς γύρους για να φτάσει στη φάση των ομίλων, δείχνοντας χαρακτήρα και μέταλλο νικήτριας.

Η ΑΕΚ δεν έχει στη διάθεσή τους τραυματίες Ζίνι και Περέιρα, ενώ αντίθετα επέστρεψε στην αποστολή ο Γκατσίνοβιτς. Ο Νίκολιτς έχει καταστρώσει τα πλάνα του, με στόχο τους τρεις βαθμούς και αναμένεται να κάνει κάποιες αλλαγές σε σχέση με το ματς της Κυριακής κόντρα στον Βόλο.

Στο πλευρό της Ένωσης θα βρίσκονται δυναμικά οι φίλαθλοί της, καθώς εξάντλησαν τα 1.650 εισιτήρια που πήρε η ομάδα.

Η Τσέλιε του Άλμπερτ Ριέρα από την πλευρά της δεν υπολογίζει τον κεντρικό χαφ της Μαρκ Ζαμπουκόβνικ, ο οποίος είναι τραυματίας, όπως και τον 22χρονο επιθετικό Αρμάντας Κούσις.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Τσέλιε:Λεμπάν, Τουτισκίνας, Νιέτο, Μπέιγκερ, Κάρντιτσικ, Αβντίλι, Χρκα, Κβέσιτς, Στουρμ, Ιοσίφοφ, Κοβάσεβιτς.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς.

