Για το 2 στα 2 με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Θεμέλια… πρόκρισης από νωρίς για τους «16» του Europa League θέλει να βάλει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε (19:45, COSMOTE SPORT 3 HD) την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, για τη 2η αγωνιστική της League Phase.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν την αγωνιστική τους αντεπίθεση από τη Βέρνη, όπου επιβλήθηκαν 4-1 της Γιουνγκ Μπόις, ξεκινώντας ιδανικά την πορεία τους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση και απόψε θέλουν να της δώσουν συνέχεια. Η ολλανδική ομάδα, η οποία ηττήθηκε στην πρεμιέρα με 1-0 από την Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB), δεν αποτελεί φόβητρο και η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει την ευκαιρία να διπλασιάσει τις νίκες και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Έλληνας τεχνικός θα φρεσκάρει την ενδεκάδα, με τους Κώτσιρα, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σάντσες, Σιώπη και Ζαρουρί να διεκδικούν θέση βασικού, ενώ μοναδικός διαθέσιμος φορ είναι ο Σφιντέρσκι, μιας και ο Ντέσερς είναι τραυματίας.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Σφιντέρσκι.

Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Ντε Μπούσερ, Τζέιμς, Ντέιλ, Νάουμερ, Κράμερ, Μέλενστεν, Λίνχορστ, Γκούντμιν, Ααρέι, Μπρέουμ, Εντβάρνταεν.