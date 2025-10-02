Για το 2 στα 2 με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς ο Παναθηναϊκός

Θεμέλια… πρόκρισης από νωρίς για τους «16» του Europa League θέλει να βάλει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε (19:45, COSMOTE SPORT 3 HD) την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, για τη 2η αγωνιστική της League Phase.
Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν την αγωνιστική τους αντεπίθεση από τη Βέρνη, όπου επιβλήθηκαν 4-1 της Γιουνγκ Μπόις, ξεκινώντας ιδανικά την πορεία τους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση και απόψε θέλουν να της δώσουν συνέχεια. Η ολλανδική ομάδα, η οποία ηττήθηκε στην πρεμιέρα με 1-0 από την Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB), δεν αποτελεί φόβητρο και η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει την ευκαιρία να διπλασιάσει τις νίκες και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ο Έλληνας τεχνικός θα φρεσκάρει την ενδεκάδα, με τους Κώτσιρα, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σάντσες, Σιώπη και Ζαρουρί να διεκδικούν θέση βασικού, ενώ μοναδικός διαθέσιμος φορ είναι ο Σφιντέρσκι, μιας και ο Ντέσερς είναι τραυματίας.
Οι πιθανές ενδεκάδες
Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Σφιντέρσκι.
Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Ντε Μπούσερ, Τζέιμς, Ντέιλ, Νάουμερ, Κράμερ, Μέλενστεν, Λίνχορστ, Γκούντμιν, Ααρέι, Μπρέουμ, Εντβάρνταεν.