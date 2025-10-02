Λουίς Ενρίκε: «Η Μπαρτσελόνα όπως και η Παρί θα προχωρήσουν μακριά στο Champions League»

Ο Λουίς Ενρίκε μετά τη νίκη της Παρί κόντρα στην Μπαρτσελόνα, εξέφρασε την περηφάνεια του για την απόδοση των ποδοσφαιριστών του, ενώ μίλησε και με καλά λόγια για τους Καταλανούς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Παρί:

«Στην αρχή ήταν δύσκολο. Η Μπαρτσελόνα έχει ταλέντο και κράτησε την μπάλα για 20 λεπτά, ενώ εμείς δουλεύαμε σκληρά. Αλλά με το γκολ που σκοράραμε, η αυτοπεποίθησή μας αυξήθηκε και, με το σκορ στο 1-1 στο ημίχρονο, χτίσαμε τη στάση και την αυτοπεποίθησή μας.

Αν πείτε ότι κερδίσαμε χάρη στη φυσική μας κατάσταση, θα σας πω ότι κάνετε λάθος. Είμαστε η ομάδα που προπονήθηκε λιγότερο για να προετοιμαστεί για αυτή τη σεζόν. Όταν οι άνθρωποι λένε ότι κερδίζουμε χάρη στη δύναμη ή τη φυσική μας κατάσταση, είναι απλώς ένα κλισέ.

Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τους νεότερους παίκτες να διαπρέπουν σε αυτόν τον αγώνα, να μαθαίνουν, να παίζουν καλά και να εντυπωσιάζουν τους οπαδούς μας. Τώρα, έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας. Παίζουμε συνεχώς με αντιπάλους πολύ υψηλού επιπέδου.

Το πιο σημαντικό για μένα είναι το DNA μας, η στάση μας ως ομάδα και ως σύλλογος και αυτό είδαμε σήμερα. Δεν έχει σημασία ποιοι παίκτες είναι στην ομάδα. Όταν φορούν τη φανέλα μας, με το έμβλημα μας πάνω της, τότε η στάση και η προσπάθεια τους είναι αδιαπραγμάτευτες.

Είμαι περήφανος για το πώς τα πήγαν εδώ. Το να παίζεις εδώ είναι περίπλοκο, καθόλου εύκολο. Πρέπει να ξέρεις πώς να διαχειριστείς τον αγώνα και να αντιμετωπίσεις τις περιπλοκές καταστάσεις. Αν σκεφτείτε τον αγώνα του Σούπερ Καπ εναντίον της Τότεναμ, ήταν λίγο το ίδιο.

Για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, δεν φαινόμασταν ικανοί να κερδίσουμε, αλλά στα τελευταία δέκα λεπτά, ανατρέψαμε την κατάσταση και κερδίσαμε. Αυτό το αποτέλεσμα δεν αλλάζει τίποτα. Δεν έχω καμία αμφιβολία, σε αυτό το πρώιμο στάδιο της διοργάνωσης, ότι η Μπαρτσελόνα θα είναι -όπως και εμείς- σαφής υποψήφια για να προχωρήσει μακριά στο Τσάμπιονς Λιγκ».