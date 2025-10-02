Η Άρσεναλ «χρυσώνει» τον Σάκα για το νέο συμβόλαιο

Ο Μπουκάγιο Σάκα αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς της μεσοεπιθετικής των «Κανονιέρηδων», με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου τους.

Η τρέχουσα συμφωνία του Άγγλου εξτρέμ με την Άρσεναλ λήγει το καλοκαίρι του 2027, με τους ιθύνοντες των «Κανονιέρηδων» να προτείνουν στον Σάκα, επέκταση έως το καλοκαίρι του 2030.

Σύμφωνα, μάλιστα με το «TalkSport», η διοίκηση της Άρσεναλ «χρυσώνει» τον νεαρό μεσοεπιθετικό αφού του προφέρει μισθό 250 χιλιάδων λιρών εβδομαδιαίως!

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει οριστική συμφωνία, για την ανανέωση της συνεργασίας τους.