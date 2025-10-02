Φλικ: «Η Παρί άξιζε τη νίκη, πρέπει να δουλέψουμε και να γίνουμε καλύτεροι»

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, μετά την ήττα της ομάδας του από την Παρί, υποκλίθηκε στην ανωτερότητα των Γάλλων, τονίζοντας ότι με σκληρή δουλειά οι «μπλαουγκράνα» μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα:

«Η Παρί έχει υψηλή ποιότητα και ταχύτητα. Είχαν φρέσκα πόδια και ανέβασαν το επίπεδο της ομάδας τους, άξιζαν να κερδίσουν. Είχαμε πολλά ματς τις τελευταίες εβδομάδες, οπότε θα συναντηθούμε και θα συζητήσουμε για αυτά τα θέματα την Παρασκευή.

Θα μιλήσουμε όλοι για αυτό το ματς και για το τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Είμαι 100% σίγουρος ότι μπορούμε να παίξουμε όπως η Παρί. Όλη η ομάδα πρέπει να δουλέψει, όλη η ομάδα πρέπει να αμυνθεί, όλη η ομάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί τους χώρους, όλη η ομάδα πρέπει να συμμετάσχει στην κατοχή της μπάλας.

Στην Παρί μπορείτε να δείτε ότι όλοι ήθελαν την μπάλα, ήξεραν πώς να εκμεταλλευτούν τους χώρους, ήξεραν πώς να παίξουν ένας εναντίον ενός. Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Στο ημίχρονο, δείξαμε στην άμυνα και στην επίθεση τρία ή τέσσερα πράγματα, αλλά ήταν φανερό ότι ήμασταν κουρασμένοι.

Αν είχαμε κάνει τα πάντα σωστά, νομίζω ότι θα είχαμε κερδίσει τον αγώνα, αλλά είναι σαφές ότι δεν το κάναμε. Σήμερα χάσαμε και αυτό δεν μου αρέσει. Πρέπει να αποδεχτούμε αυτή την ήττα και να παραδεχτούμε ότι η Παρί Σεν Ζερμέν είναι πολύ καλή ομάδα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι ηττηθήκαμε, αλλά να δουλέψουμε για να γίνουμε καλύτεροι».