Μαρινάκης στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Κάνατε τον κόσμο μας να νιώσει περηφάνεια»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μιλώντας στους παίκτες του Ολυμπιακού, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Άρσεναλ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση, παρά την ήττα με 2-0.

Αναλυτικά το μήνυμα του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού:

«Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Παίξατε με πάθος, με ψυχή και όπως αρμόζει στο σύλλογο και την ιστορία του. Είναι θέμα χρόνου να έρθουν και οι νίκες στο Champions League. Αποδείξατε πως μπορείτε να ανταποκριθείτε σε υψηλό επίπεδο.

Την Κυριακή έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Θεσσαλονίκη. Πρέπει να συγκεντρωθείτε σε αυτό και να πάρετε μια σημαντική νίκη για το Πρωτάθλημα. Απόψε ήταν μια βραδιά που παρά το αποτέλεσμα κάνατε τον κόσμο μας να νιώσει περηφάνεια. Προχωράμε και τα καλύτερα έρχονται».