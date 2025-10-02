Ορτέγκα: «Το παιχνίδι κρίθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες»

O Φρανσίσκο Ορτέγκα στάθηκε στις λεπτομέρειες που έκριναν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Emirates Stadium.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πραγματικά σήμερα αυτό που πρέπει να μείνει είναι η ηρεμία που δείξαμε και το γεγονός ότι τα δώσαμε όλα. Κοιτάξαμε τον αντίπαλο στα μάτια και καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάποιες καλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορεί να μην είμαστε χαρούμενοι με το αποτέλεσμα, αλλά κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση».



Για τη χαμένη ευκαιρία του Ποντένσε: «Το αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε μία μόνο χαμένη ευκαιρία, γιατί είχαμε ευκαιρείς και στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι κρίθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες. Ο αντίπαλος μετέτρεψε την ευκαιρία του σε γκολ, ενώ εμείς δεν το κάναμε».



Για το επόμενο ματς στο Champions League με την Μπαρτσελόνα: «Πρέπει να σκεφτούμε τα επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Και σε αυτόν τον αγώνα θα πρέπει να βγούμε με αυτοπεποίθηση, αλλά αυτό είναι μακριά και προτεραιότητα έχουν τα παιχνίδια του πρωταθλήματος».