Η αντίδραση του Μαρινάκη στην χαμένη ευκαιρία του Ελ Κααμπί (vid)

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, βρέθηκε στο «Emirates» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την Άρσεναλ.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παρακολούθησε από τις εξέδρες τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κόντρα στους «κανονιέρηδες», ζώντας με την δική του αγωνία το ματς.

Στο 87ο λεπτό, μάλιστα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με κεφαλιά απείλησε την εστία της Άρσεναλ, με τον τηλεοπτικό φακό να καταγράφει την αντίδραση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην ευκαιρία του Μαροκινού φορ.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού... βιάστηκε αφού φάνηκε να αναφωνεί «γκολ», ενώ στην συνέχεια και μόλις είδε τον Ράγια να μπλοκάρει την μπάλα έπιασε το κεφάλι του,