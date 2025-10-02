Βαθμολογία UEFA: Σταθερά στην 11η θέση η Ελλάδα

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να φέρουν βαθμούς, με την χώρα μας να παραμένει στην 11η θέση και τους 38.312 βαθμούς, καθώς ούτε η Κοπεγχάγη, που ηττήθηκε με 2-0 από την Καραμπάγκ, έδωσε βαθμούς στην Δανία.
Η Τσεχία παραμένει δέκατη με 40.700, η Νορβηγία δωδέκατη με 37.187 και η Δανία πίσω της με 35.981.
Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:
09. Τουρκία 43.600 (3/5)
10. Τσεχία 40.700 ( 4/5)
11. Ελλάδα 38.312 (4/5)
12. Νορβηγία 37.187 (2/5)
13. Δανία 35.981 (2/4)
14. Πολωνία 35.875 (4/4)
15. Αυστρία 31.850 (3/5)