Βαθμολογία UEFA: Σταθερά στην 11η θέση η Ελλάδα

Η ήττα του Ολυμπιακού από την Άρσεναλ, δεν επηρέασε την κατάταξη της Ελλάδας, στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να φέρουν βαθμούς, με την χώρα μας να παραμένει στην 11η θέση και τους 38.312 βαθμούς, καθώς ούτε η Κοπεγχάγη, που ηττήθηκε με 2-0 από την Καραμπάγκ, έδωσε βαθμούς στην Δανία.

Η Τσεχία παραμένει δέκατη με 40.700, η Νορβηγία δωδέκατη με 37.187 και η Δανία πίσω της με 35.981.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 43.600 (3/5)

10. Τσεχία 40.700 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 37.187 (2/5)

13. Δανία 35.981 (2/4)

14. Πολωνία 35.875 (4/4)

15. Αυστρία 31.850 (3/5)