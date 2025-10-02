Ο οπαδός του Ολυμπιακού πρέπει να είναι υπερήφανος γι αυτό που είδε στο Λονδίνο

Ο Βασίλης Βέργης γράφει γιατί οι ερυθρόλευκοι έχασαν από κλασάτη ομάδα αλλά απέδειξαν ότι αξίζουν να βρίσκονται στο Τσάμπιονς Λιγκ

To γνωρίζαμε, το λέγαμε, το είδαμε: η σημερινή Άρσεναλ του Αρτέτα είναι "σκάλες" καλύτερη από εκείνη του 2020 και 2021 που είχε αφήσει "ξερή" στο "Εμιρέιτς" ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομαδάρα η οποία ξεχειλίζει ποιότητα, διεκδικεί στα ίσα την Πρέμιερ Λιγκ και έχει στόχο να πάει μέχρι τέλους στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Κόντρα σε αυτούς τους τύπους δεν θέλει πολύ να σε πάρει η κατηφόρα και να μη σταματάς να... μετράς. Πόσο μάλλον όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ από το 13ο λεπτό.

Κι όμως. Ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν έγινε "παιχνιδάκι" στα χέρια των "κανονιέρηδων" αλλά στάθηκε σαν ίσος προς ίσο στο Λονδίνο. Απέναντι στην εκπληκτική ποιότητα του Έντεγκααρντ, του Γιόκερες, του Ματρινέλι και των άλλων, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ απέδειξε ότι δίκαια βρίσκεται στην τοπ ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Δεν πανικοβλήθηκε μετά το 1-0, δεν είχε νοοτροπία "κομπάρσου" που θέλει να φύγει με όσο το δυνατόν λιγότερα γκολ στην πλάτη, αλλά πρωταγωνιστή που είναι αποφασισμένος να πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι του!

Η κλάση της Άρσεναλ δεν εξαντλείται στους παιχταράδες που δημιουργούν. Αν ο Ράγια δεν ήταν γκολκίπερ υψηλής κλάσης, ο Ποντένσε θα πανηγύριζε γκολάρα στο 20ο λεπτό. Όμως ο Ισπανός του το στέρησε. Πόσες τέτοιες ευκαιρίες, αλήθεια, μπορεί να έχει μια ομάδα στο "Εμιρέιτς"; Ο Ολυμπιακός έφτιαξε δύο ακόμα και για λίγα εκατοστά οφσάιντ δεν τους άφησε "ξερούς" στην προσπάθεια του Ελ Κααμπί.

Προφανώς γλίτωσε τουλάχιστον τρεις φορές στις μεγάλες ευκαιρίες της Άρσεναλ, χάρη στον Τζολάκη και τον Πιρόλα. Όμως αυτό είναι δεδομένο όταν αντιμετωπίζεις μια μηχανή η οποία παράγει τελικές φάσεις με τη σέσουλα.

Για να σταθείς όρθιος απέναντι στην Αρσεναλ πρέπει πρώτα απ΄όλα να αντέξεις το εξουθενωτικό ρυθμό που δίνει στο παιχνίδι και όσο περνάει η ώρα να ανταποκριθείς αναλόγως. Ο Ολυμπιακός το έκανε σε βαθμό που είναι σχεδόν αδύνατο να ανταποκριθεί άλλη ελληνική ομάδα. Και όχι μόνο.

Με την πάροδο του χρόνου και τη βοήθεια από τον πάγκο έγινε διεκδικητικός. Κέρδισε μέτρα, ανέβηκε στο γήπεδο, "φώναξε" στον αντίπαλο ότι μπορεί να τον κερδίσει αλλά θα φτύσει αίμα. Έμεινε στη διεκδίκηση του βαθμού μέχρι τις καθυστερήσεις, όταν ο Σάκα του αφαίρεσε κάθε όνειρο.

Όμως ήταν "παρών" στη μάχη έως το 92ο λεπτό. Με ορθολογική ανάπτυξη έψαξε τη στιγμή του. Οκ, δεν την βρήκε, αλλά πρόσφερε στον κόσμο του την ικανοποίηση ότι έκανε αυτό που είχε υποσχεθεί: Πάλεψε με πάθος απέναντι σε ένα ποδοσφαιρικό θηρίο.

Μετά από τρεις σερί νίκες στο "Εμιρέιτς" οι πρωταθλητές Ελλάδος έφυγαν ηττημένοι. Όχι όμως και πληγωμένοι. Αυτή η ανταγωνιστική εμφάνιση μπορεί να διατρανώσει την πίστη τους ότι έχουν να δείξουν πολλά πράγματα ακόμη στον κορυφαίο ποδοσφαιρικό καθρέφτη της Ευρώπης. Και να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα για να φτιάξουν το δικό τους "αύριο" στο Τσάμπιονς Λιγκ.