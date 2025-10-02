Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε να κοιτάξουμε στα μάτια την Άρσεναλ, ΠΑΟΚ πρώτα, μετά η Μπαρτσελόνα» (vid)

Ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Ολυμπιακού στο «Emirates» ο Βάσκος προπονητής που θέλει το μυαλό να πάει στο ντέρμπι της Κυριακής στην Τούμπα (5/10, 20:30).

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην COSMOTE TV μετά το Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0:

«Καταπληκτική ομάδα η Άρσεναλ. Παίζει με ένταση, με ταχύτητα και σε αναγκάζει να τρέχεις συνέχεια, όπως και να πιέσουμε. Το σκορ οφείλεται στην ποιότητα της Άρσεναλ, ήμασταν αξιοπρεπείς και δείξαμε ότι μπορούμε να την κοιτάξουμε στα μάτια. Ναι, είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση. Μπορούσαμε και καλύτερα, θέλαμε αποτέλεσμα, παίξαμε καλά διότι το πιστεύαμε. Δείξαμε ότι μπορούμε κόντρα σε σπουδαίους και έχουμε μπροστά μας την Μπαρτσελόνα, τις ολλανδικές και τη Ρεάλ. Πρώτα, όμως, ο ΠΑΟΚ».