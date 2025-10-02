Ρέτσος: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι αλλά συνεχίζουμε»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μετά την ήττα του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην υπερ προσπάθεια που έκανε η ομάδα του αλλά και στο γεγονός πως δεν ικανοποιεί το αποτέλεσμα.

Ακόμη, ο αρχηγός των ερυθρόλευκων τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό πως ο κόσμος της ομάδας στέκεται δίπλα τους και είναι κάτι που τους δίνει κίνητρο.

Οι δηλώσεις του Ρέτσου:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα για την προσπάθεια. Όπως είπαμε εξ αρχής δεν θα καθόμασταν πίσω και παλέψαμε όπως πάντα. Η Άρσεναλ είναι πολύ ποιοτική ομάδα, αλλά πιστεύω ότι και εμείς θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο γκολ. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα, αλλά συνεχίζουμε, κάναμε καλή προσπάθεια.

Εκτός από ποιοτικούς παίκτες μέσα έχουν και ένα που ποιοτικό τερματοφύλακα, αυτή είναι η δουλειά του γι'αυτό και παίζει εκεί. Όπως και εμάς ο Τζολάκης βέβαια μας βοήθησε. Δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Θέλαμε τους τρεις βαθμούς, δεν ήρθαμε για πλάκα, ήρθαμε για να πάρουμε κάτι. Ευχαριστούμε κόσμο. Έχουμε και ένα αημαντικό παιχνίδι την Κυριακή.

Είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος μετά το τέλος του αγώνα μας χειροκρότησε. Είδε να δίνουμε ότι καλύτερο μπορούμε και όσοι ήτανε εδώ να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να τους έχουμε δίπλα. Αν σκεφτεί κανείς ότι σε ένα γήπεδο με 60.000 ακούγονταν οι 3.000 δικοί μας καταλαβαίνετε. Θέλαμε κάτι πιο καλό αλλά δεν τα καταφέραμε».