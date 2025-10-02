Η βαθμολογία του Champions League: Στην 29η θέση ο Ολυμπιακός

Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές οι Μπάγερν, Ρεάλ, Παρί, Ίντερ, Άρσεναλ και Καραμπάγκ έχουν το απόλυτο με 2/2 νίκες και οδηγούν την κούρσα στον βαθμολογικό πίνακα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League:
Τρίτη 30/09
Αταλάντα – Κλαμπ Μπρίζ 2-1
Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης 0-5
Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1
Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0
Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0
Μαρσέιγ – Άγιαξ 4-0
Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ 2-2
Πάφος – Μπάγερν Μονάχου 1-5
Τσέλσι – Μπενφίκα 1-0
Τετάρτη 01/10
Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη 2-0
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Νιουκάστλ 0-4
Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0
Βιγιαρέαλ – Γιουβέντους 2-2
Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2
Μπάγερ Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν 1-1
Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν 1-2
Μπορούσια Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπίλμπαο 4-1
Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-1
Η βαθμολογία του Champions League
1. Μπάγερν Μονάχου 6 (8-2)
2. Ρεάλ Μαδρίτης 6 (7-1)
3. Παρί Σεν Ζερμέν 6 (6-1)
4. Ίντερ 6 (5-0)
5. Άρσεναλ 6 (4-0)
6. Καραμπάγκ 6 (5-2)
7. Ντόρτμουντ 4 (8-5)
8. Μάντσεστερ Σίτι 4 (4-2)
----------------------
9. Τότεναμ 3 (3-2)
10. Ατλέτικο Μαδρίτης 3 (3-2)
11. Νιούκαστλ 3 (5-2)
12. Μαρσέιγ 3 (5-2)
13. Μπριζ 3 (5-3)
14. Σπόρτινγκ 3 (5-3)
15. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3 (6-6)
16. Μπαρτσελόνα 3 (3-3)
17. Λίβερπουλ 3 (3-3)
18. Νάπολι 3 (2-3)
19. Τσέλσι 3 (2-3)
20. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-5)
21. Αταλάντα 3 (2-5)
22. Γαλατασαράι 3 (2-5)
-----------------------
23. Γιουβέντους 3 (6-6)
24. Μπόντο Γκλιμτ 2 (4-4)
25. Λεβερκούζεν 2 (3-3)
26. Βιγιαρεάλ 2 (2-3)
27. Αϊντχόφεν 1 (2-4)
28. Κοπεγχάγη 1 (2-4)
29. Ολυμπιακός 1 (0-2)
30. Μονακό 1 (3-6)
31. Σλάβια Πράγας 1 (2-5)
32. Πάφος 1 (1-5)
33. Μπενφίκα 0 (2-4)
34. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (1-6)
35. Άγιαξ 0 (0-6)
36. Καϊράτ 0 (1-9)
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στο Champions League
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (21/10- 19:45)
Καϊράτ - Πάφος (21/10 - 19:45)
Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (21/10 - 22:00)
Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν (21/10 - 22:00)
Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ (21/10 - 22:00)
Νιούκαστλ - Μπενφίκα (21/10 - 22:00)
Αϊντχόφεν - Νάπολι (21/10 - 22:00)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Ίντερ (21/10 - 22:00)
Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι (21/10 - 22:00)
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ (22/10 - 19:45)
Γαλατάσαραϊ - Μπόντο Γκλιμτ (22/10 - 19:45)
Μονακό - Τότεναμ (22/10 - 22:00)
Αταλάντα - Σλάβια Πράγας (22/10 - 22:00)
Τσέλσι - Άγιαξ (22/10 - 22:00)
Άιντραχτ - Λίβερπουλ (22/10 - 22:00)
Μπάγερν - Μπριζ (22/10 - 22:00)
Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους (22/10 - 22:00)
Σπόρτινγκ - Μαρσέιγ (22/10 - 22:00)