Η βαθμολογία του Champions League: Στην 29η θέση ο Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό μετά την ήττα του από την Άρσεναλ (2-0), να βρίσκεται στην 29η θέση της βαθμολογίας με έναν βαθμό.

Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές οι Μπάγερν, Ρεάλ, Παρί, Ίντερ, Άρσεναλ και Καραμπάγκ έχουν το απόλυτο με 2/2 νίκες και οδηγούν την κούρσα στον βαθμολογικό πίνακα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League:

Τρίτη 30/09

Αταλάντα – Κλαμπ Μπρίζ 2-1

Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης 0-5

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0

Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0

Μαρσέιγ – Άγιαξ 4-0

Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ 2-2

Πάφος – Μπάγερν Μονάχου 1-5

Τσέλσι – Μπενφίκα 1-0

Τετάρτη 01/10

Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη 2-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Νιουκάστλ 0-4

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0

Βιγιαρέαλ – Γιουβέντους 2-2

Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν 1-1

Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν 1-2

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπίλμπαο 4-1

Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-1

Η βαθμολογία του Champions League

1. Μπάγερν Μονάχου 6 (8-2)

2. Ρεάλ Μαδρίτης 6 (7-1)

3. Παρί Σεν Ζερμέν 6 (6-1)

4. Ίντερ 6 (5-0)

5. Άρσεναλ 6 (4-0)

6. Καραμπάγκ 6 (5-2)

7. Ντόρτμουντ 4 (8-5)

8. Μάντσεστερ Σίτι 4 (4-2)

----------------------

9. Τότεναμ 3 (3-2)

10. Ατλέτικο Μαδρίτης 3 (3-2)

11. Νιούκαστλ 3 (5-2)

12. Μαρσέιγ 3 (5-2)

13. Μπριζ 3 (5-3)

14. Σπόρτινγκ 3 (5-3)

15. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3 (6-6)

16. Μπαρτσελόνα 3 (3-3)

17. Λίβερπουλ 3 (3-3)

18. Νάπολι 3 (2-3)

19. Τσέλσι 3 (2-3)

20. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-5)

21. Αταλάντα 3 (2-5)

22. Γαλατασαράι 3 (2-5)

-----------------------

23. Γιουβέντους 3 (6-6)

24. Μπόντο Γκλιμτ 2 (4-4)

25. Λεβερκούζεν 2 (3-3)

26. Βιγιαρεάλ 2 (2-3)

27. Αϊντχόφεν 1 (2-4)

28. Κοπεγχάγη 1 (2-4)

29. Ολυμπιακός 1 (0-2)

30. Μονακό 1 (3-6)

31. Σλάβια Πράγας 1 (2-5)

32. Πάφος 1 (1-5)

33. Μπενφίκα 0 (2-4)

34. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (1-6)

35. Άγιαξ 0 (0-6)

36. Καϊράτ 0 (1-9)

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στο Champions League

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (21/10- 19:45)

Καϊράτ - Πάφος (21/10 - 19:45)

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (21/10 - 22:00)

Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν (21/10 - 22:00)

Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ (21/10 - 22:00)

Νιούκαστλ - Μπενφίκα (21/10 - 22:00)

Αϊντχόφεν - Νάπολι (21/10 - 22:00)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Ίντερ (21/10 - 22:00)

Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι (21/10 - 22:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ (22/10 - 19:45)

Γαλατάσαραϊ - Μπόντο Γκλιμτ (22/10 - 19:45)

Μονακό - Τότεναμ (22/10 - 22:00)

Αταλάντα - Σλάβια Πράγας (22/10 - 22:00)

Τσέλσι - Άγιαξ (22/10 - 22:00)

Άιντραχτ - Λίβερπουλ (22/10 - 22:00)

Μπάγερν - Μπριζ (22/10 - 22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους (22/10 - 22:00)

Σπόρτινγκ - Μαρσέιγ (22/10 - 22:00)