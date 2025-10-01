Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Το γκολ του Σάκα στις καθυστερήσεις που «κλείδωσε» τη νίκη για την Άρσεναλ (vid) 01-10-2025 23:59 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Arsenal F.C. Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 90+2’ ο Σάκα πάτησε στην περιοχή, και με δυνατό πλασέ έστειλε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τζολάκη και στα δίχτυα του Ολυμπιακού για το 2-0. Ο σκόρερ των Άγγλων μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι στο 73' στη θέση του Τροσάρ. Το 2-0 της Άρσεναλ «Μόνο έτσι καταλαβαίνουν, ξέρεις σε τι ντουβάρια έχω πέσει;»: Δεν μάσησε τα λόγια του ο Γιώργος Αυτιάς dailymedia.gr Κουίζ για πολύ μεγάλους παίκτες: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον μικρό μάγο της Α’ Εθνικής που έκρυβε την μπάλα; menshouse.gr Γιγαντιαίο deal από τον Χάρη Βαφειά dailymedia.gr Και οι δυο μέσα: Κίνηση - ματ του Κόντη με τον Ρενάτο Σάντσες menshouse.gr Η ευκαιρία ζωής του Χρήστου Κόντη menshouse.gr Τίτλοι τέλους για Τσίπρα instanews.gr Κυβίστηση μετά τα πολύ βαριά λόγια: Επιστρέφει στη ΝΔ instanews.gr Η φούσκα σκάει και φέρνει τσουνάμι στην οικονομία menshouse.gr Το γκολ του Σάκα στις καθυστερήσεις που «κλείδωσε» τη νίκη για την Άρσεναλ (vid) SHARE