Το γκολ του Σάκα στις καθυστερήσεις που «κλείδωσε» τη νίκη για την Άρσεναλ (vid)

Στο 90+2’ ο Σάκα πάτησε στην περιοχή, και με δυνατό πλασέ έστειλε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τζολάκη και στα δίχτυα του Ολυμπιακού για το 2-0.

Ο σκόρερ των Άγγλων μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι στο 73' στη θέση του Τροσάρ. Το 2-0 της Άρσεναλ