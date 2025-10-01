Την πρώτη της νίκη στο φετινό Champions League πανηγύρισε η Ντόρτμουντ, με τους Βεστφαλούς να επικρατούν της Αθλέτικ Μπιλμπάο με σκορ 4-1. Ισοπαλία για Λεβερκούζεν και Αϊντχόφεν (1-1).

Σεφτέ στις νίκες έκανε η Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους Βεστφαλούς να επικρατούν της Αθλέτικ Μπιλμπάο εντός έδρας με σκορ 4-1, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Έτσι, οι Γερμανοί πήραν την πρώτη τους νίκη φέτος στη διοργάνωση, μετά το εκπληκτικό 4-4 με τη Γιουβέντους. Από την άλλη, οι Βάσκοι έμειναν στις τελευταίες θέσεις με 0/2, μετά και την ήττα από την Άρσεναλ την 1η αγωνιστική.

Την ίδια ώρα, Λεβερκούζεν και PSV Αϊντχόφεν έμειναν στο 1-1, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό και να συνεχίζουν αμφότερες χωρίς νίκες στη διοργάνωση.

