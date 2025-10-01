MENU
Μεγάλη απόκρουση του Ράγια στο σουτ του Τσικίνιο (vid)

Στο 84' ο Ράγια σταμάτησε με εντυπωσιακό τρόπο σουτ του Τσικίνιο μέσα στην περιοχή και δεξιά.

Η ευκαιρία του Τσικίνιο

