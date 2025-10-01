Τρομερός Τζολάκης είπε «όχι» στον Εντεγκάαρντ (vid)

Στο 82’ η Άρσεναλ άγγιξε το δεύτερο γκολ αλλά ο Τζολάκης με τρομερή απόκρουση είπε «όχι» στον Εντεγκάαρντ ενώ στη συνέχεια ο Ρέτσος έκοψε νέο σουτ του άσου της Άρσεναλ.

Η διπλή ευκαιρία της Άρσεναλ