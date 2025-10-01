MENU
Το γκολ της ισοφάρισης της Σπόρτινγκ με πέναλτι (vid)

Στο 62' με πέναλτι που κέρδισε ο Αραούχο και εκτέλεσε εύστοχα ο Σουάρες η Σπόρτινγκ ισοφάρισε σε 1-1 τη Νάπολι

Το 1-1 της Σπόρτινγκ

