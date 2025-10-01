Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Το γκολ της ισοφάρισης της Σπόρτινγκ με πέναλτι (vid) 01-10-2025 23:46 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ S.S.C. Napoli Sporting CP 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 62' με πέναλτι που κέρδισε ο Αραούχο και εκτέλεσε εύστοχα ο Σουάρες η Σπόρτινγκ ισοφάρισε σε 1-1 τη Νάπολι Το 1-1 της Σπόρτινγκ Και οι δυο μέσα: Κίνηση - ματ του Κόντη με τον Ρενάτο Σάντσες menshouse.gr Η ευκαιρία ζωής του Χρήστου Κόντη menshouse.gr Τίτλοι τέλους για Τσίπρα instanews.gr Κουίζ για πολύ μεγάλους παίκτες: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον μικρό μάγο της Α’ Εθνικής που έκρυβε την μπάλα; menshouse.gr Η φούσκα σκάει και φέρνει τσουνάμι στην οικονομία menshouse.gr Κυβίστηση μετά τα πολύ βαριά λόγια: Επιστρέφει στη ΝΔ instanews.gr «Μόνο έτσι καταλαβαίνουν, ξέρεις σε τι ντουβάρια έχω πέσει;»: Δεν μάσησε τα λόγια του ο Γιώργος Αυτιάς dailymedia.gr Γιγαντιαίο deal από τον Χάρη Βαφειά dailymedia.gr Το γκολ της ισοφάρισης της Σπόρτινγκ με πέναλτι (vid) SHARE