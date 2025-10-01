MENU
Καθοριστική επέμβαση του Πιρόλα σε πλασέ του Τροσάρ (vid)

Στο 64' ο Πιρόλα με καθοριστική επέμβασε απέκρουσε το σουτ του Τροσάρ από πλεονεκτική θέση στην περιοχή του Ολυμπιακού.

Η ευκαιρία του Τροσάρ

