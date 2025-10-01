Για πρώτη φορά βασικός με την Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης

Ο Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε βασικός με τα λιοντάρια στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Νάπολι.

Μέρα ορόσημο για τον Φώτη Ιωαννίδη που ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός με την φανέλα της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας και μάλιστα σε εκτός έδρας παιχνίδι για την League phase του Champions League.

Ο Ιωαννίδης προτιμήθηκε αντί του Λουίς Σουάρες και αγωνίστηκε για 67 λεπτά στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Νάπολι, χωρίς πάντως να πρωταγωνιστήσει σε κάποια επικίνδυνη φάση.

Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το ξεκίνημα της επανάληψης και μέχρι την στιγμή που αντικαταστάθηκε, ο Ιωαννίδης έπαιξε μαζί με τον Κολομβιανό σέντερ-φορ, παίζοντας σε έναν πιο περιφερειακό ρόλο, κάτι που σημαίνει ότι ο Ρούι Μπόρζες ενδεχομένως στο μέλλον να τους χρησιμοποιήσει και πάλι μαζί.