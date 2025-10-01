Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Τι έβαλε! Ανάποδο ψαλίδι ο Γκάτι - Ανατροπή η Γιουβέντους με δύο γκολ σε επτά λεπτά (vids) 01-10-2025 23:32 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Villarreal CF Juventus F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Εντυπωσιακά μπήκε η Γιουβέντους στο β’ ημίχρονο με τη Βιγιαρεάλ. Στο 49’ ο Γκάτι με τρομερό ανάποδο ψαλίδι και στο 56’ ο Φλάβιο Κονσεϊσάο έβαλαν τη «Μεγάλη Κυρία» μπροστά στο σκορ με 2-1. Το 1-1 Το 1-2 Το 1-1 Το 1-2 Η ευκαιρία ζωής του Χρήστου Κόντη menshouse.gr Κυβίστηση μετά τα πολύ βαριά λόγια: Επιστρέφει στη ΝΔ instanews.gr «Μόνο έτσι καταλαβαίνουν, ξέρεις σε τι ντουβάρια έχω πέσει;»: Δεν μάσησε τα λόγια του ο Γιώργος Αυτιάς dailymedia.gr Γιγαντιαίο deal από τον Χάρη Βαφειά dailymedia.gr Τίτλοι τέλους για Τσίπρα instanews.gr Η φούσκα σκάει και φέρνει τσουνάμι στην οικονομία menshouse.gr Και οι δυο μέσα: Κίνηση - ματ του Κόντη με τον Ρενάτο Σάντσες menshouse.gr Κουίζ για πολύ μεγάλους παίκτες: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον μικρό μάγο της Α’ Εθνικής που έκρυβε την μπάλα; menshouse.gr Τι έβαλε! Ανάποδο ψαλίδι ο Γκάτι - Ανατροπή η Γιουβέντους με δύο γκολ σε επτά λεπτά (vids) SHARE