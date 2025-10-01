MENU
Τι έβαλε! Ανάποδο ψαλίδι ο Γκάτι - Ανατροπή η Γιουβέντους με δύο γκολ σε επτά λεπτά (vids)

Ποδόσφαιρο
Εντυπωσιακά μπήκε η Γιουβέντους στο β’ ημίχρονο με τη Βιγιαρεάλ. Στο 49’ ο Γκάτι με τρομερό ανάποδο ψαλίδι και στο 56’ ο Φλάβιο Κονσεϊσάο έβαλαν τη «Μεγάλη Κυρία» μπροστά στο σκορ με 2-1. Το 1-1 Το 1-2

Το 1-1

 

Το 1-2

 

