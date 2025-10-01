MENU
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Άρσεναλ με τον Τροσάρ (vid)

Η Άρσεναλ θα μπορούσε να είχε βρει και δεύτερο τέρμα στο 53' και να διευρύνει το προβάδισμά της, όμως ο Τροσάρ αστόχησε από πλεονεκτική θέση.
