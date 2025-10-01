Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Με γκολ από τα αποδυτήρια μπήκε στο β' ημίχρονο η Ντόρτμουντ (vid) 01-10-2025 23:23 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Borussia Dortmund Athletic Club de Bilbao 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 49' οι παίκτες της Ντόρτμουντ έκλεψαν τη μπάλα στη μεσαία γραμμή, βγήκαν στην κόντρα και ο Τσουκουεμέκα με σουτ μέσα στην περιοχή και πλάγια αριστερά, σημείωσε το 2-0. Το 2-1 της Ντόρτμουντ «Μόνο έτσι καταλαβαίνουν, ξέρεις σε τι ντουβάρια έχω πέσει;»: Δεν μάσησε τα λόγια του ο Γιώργος Αυτιάς dailymedia.gr Τίτλοι τέλους για Τσίπρα instanews.gr Κουίζ για πολύ μεγάλους παίκτες: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον μικρό μάγο της Α’ Εθνικής που έκρυβε την μπάλα; menshouse.gr Και οι δυο μέσα: Κίνηση - ματ του Κόντη με τον Ρενάτο Σάντσες menshouse.gr Η ευκαιρία ζωής του Χρήστου Κόντη menshouse.gr Κυβίστηση μετά τα πολύ βαριά λόγια: Επιστρέφει στη ΝΔ instanews.gr Γιγαντιαίο deal από τον Χάρη Βαφειά dailymedia.gr Η φούσκα σκάει και φέρνει τσουνάμι στην οικονομία menshouse.gr Με γκολ από τα αποδυτήρια μπήκε στο β' ημίχρονο η Ντόρτμουντ (vid) SHARE