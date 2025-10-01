Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ο Χάαλαντ με τρομερή κεφαλιά έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Σίτι (vid) 01-10-2025 23:12 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ AS Monaco Manchester City F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 44' ο Χάαλαντ σημείωσε το δεύτερο του τέρμα με τρομερή κεφαλιά και έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Σίτι απέναντι στη Μονακό. Το 2-1 της Σίτι Η ευκαιρία ζωής του Χρήστου Κόντη menshouse.gr Κυβίστηση μετά τα πολύ βαριά λόγια: Επιστρέφει στη ΝΔ instanews.gr Και οι δυο μέσα: Κίνηση - ματ του Κόντη με τον Ρενάτο Σάντσες menshouse.gr Τίτλοι τέλους για Τσίπρα instanews.gr Έχεις μόνο 1 μαντεψιά: Εάν λύσεις τον γρίφο της φωτογραφίας χωρίς δεύτερη προσπάθεια τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr Γιγαντιαίο deal από τον Χάρη Βαφειά dailymedia.gr Η φούσκα σκάει και φέρνει τσουνάμι στην οικονομία menshouse.gr «Μόνο έτσι καταλαβαίνουν, ξέρεις σε τι ντουβάρια έχω πέσει;»: Δεν μάσησε τα λόγια του ο Γιώργος Αυτιάς dailymedia.gr Ο Χάαλαντ με τρομερή κεφαλιά έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Σίτι (vid) SHARE