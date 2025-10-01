Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Στην αντεπίθεση η Νάπολι 1-0 την Σπόρτινγκ (vid) 01-10-2025 23:10 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ S.S.C. Napoli Sporting CP 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 36' ο Χόιλουντ στην αντεπίθεση, άνοιξε το σκορ για τη Νάπολι κόντρα στην Σπόρτινγκ του βασικού Φώτη Ιωαννίδη. Το 1-0 της Νάπολι «Μόνο έτσι καταλαβαίνουν, ξέρεις σε τι ντουβάρια έχω πέσει;»: Δεν μάσησε τα λόγια του ο Γιώργος Αυτιάς dailymedia.gr Και οι δυο μέσα: Κίνηση - ματ του Κόντη με τον Ρενάτο Σάντσες menshouse.gr Γιγαντιαίο deal από τον Χάρη Βαφειά dailymedia.gr Η φούσκα σκάει και φέρνει τσουνάμι στην οικονομία menshouse.gr Έχεις μόνο 1 μαντεψιά: Εάν λύσεις τον γρίφο της φωτογραφίας χωρίς δεύτερη προσπάθεια τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr Τίτλοι τέλους για Τσίπρα instanews.gr Η ευκαιρία ζωής του Χρήστου Κόντη menshouse.gr Κυβίστηση μετά τα πολύ βαριά λόγια: Επιστρέφει στη ΝΔ instanews.gr Στην αντεπίθεση η Νάπολι 1-0 την Σπόρτινγκ (vid) SHARE