CHAMPIONS LEAGUE Προηγήθηκε η Μπαρτσελόνα αλλά η Παρί «απάντησε» (vid) 01-10-2025 22:57 Barcelona Paris Saint-Germain FC Στο 19' η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ κόντρα στην Παρί με τον Φεράν Τόρρες αλλά οι Γάλλοι ισοφάρισαν στο 38' με τον Μαγιούλου. Το 1-0 της Μπαρτσελόνα Το 1-1 της Παρί