Προηγήθηκε η Μπαρτσελόνα αλλά η Παρί «απάντησε» (vid)

Ποδόσφαιρο
Στο 19' η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ κόντρα στην Παρί με τον Φεράν Τόρρες αλλά οι Γάλλοι ισοφάρισαν στο 38' με τον Μαγιούλου.

Το 1-0 της Μπαρτσελόνα

 

Το 1-1 της Παρί

 

